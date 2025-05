Ngày 29/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Khuất Văn Sinh - người có hành vi đạp vào bụng điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Sinh khai do lo lắng, bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên đã chửi bới và đạp vào bụng của nhân viên y tế.

Bác sĩ Vương Trường Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ), cho biết, bệnh viện đã gửi tài liệu, kiến nghị lên cơ quan chức năng ngay sau đó. Đến nay, đơn vị đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Ca cấp cứu bệnh nhi sốc phản vệ. Ảnh: TTYT huyện Thanh Ba.

Nam điều dưỡng bị tấn công đã đi siêu âm, chụp chiếu, kiểm tra. Đến nay, tâm lý của anh ổn định, đi làm từ ngày 28/4, không ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Anh cũng chưa nhận được lời xin lỗi của gia đình đối tượng hành hung mình.

Trước đó, chiều 25/4, một bệnh nhi 12 tuổi bị tai nạn giao thông đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não tụ máu ngoài màng cứng, tụ khí ngoài màng cứng thùy trán phải dùng kháng sinh, giảm đau; tiêm ngừa uốn ván.

Khi tiêm được 1/3 số thuốc, bác sĩ phát hiện cháu bé có biểu hiện sốc phản vệ nên nhanh chóng cấp cứu, hồi sức tim phổi.

Trong tình huống đó, người nhà đứng quanh giường bệnh liên tục kêu gào, chửi bới, gây khó khăn, cản trở quá trình cấp cứu. Một nam điều dưỡng ra ngoài lấy dụng cụ thì bị đối tượng Sinh đá vào bụng.

Sau 3 phút cấp cứu, tim của bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, bệnh nhi đã tỉnh, gọi hỏi biết, huyết áp ổn định. Sau 20 phút, trẻ tỉnh táo, thở oxy gọng. Khi ổn định, bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi.

Khu vực xảy ra vụ việc là buồng bệnh, không phải khu biệt lập hồi sức cấp cứu.

Ông Thái cho biết, đoạn clip bác sĩ bị hành hung do một người nhà của bệnh nhân nằm cùng phòng ghi lại, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Có tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân và 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà.

Nguyên nhân thường xuất phát từ việc người thân bệnh nhân không hiểu rõ quy trình cấp cứu, suy đoán bác sĩ chậm trễ, hoặc bị ảnh hưởng bởi rượu bia, chất kích thích.