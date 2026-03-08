Nằm giữa vùng núi cao của huyện miền tây Thanh Hóa, thôn Lũng Mi (xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) từ lâu được biết đến như một bản làng vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp tự nhiên. Bao quanh ngôi làng là những dãy núi xanh nối tiếp nhau. Buổi sớm thường chìm trong màn sương mỏng bảng lảng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Con đường dẫn vào làng quanh co men theo sườn núi, một bên là thung lũng xanh mướt, bên kia là những triền đồi phủ đầy cây rừng và thảm cỏ quanh năm xanh biếc. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên khiến nhiều người lần đầu đặt chân tới không khỏi ngỡ ngàng.

Du khách cắm trại qua đêm trên đỉnh núi để được "săn" mây vào sáng sớm. Ảnh: Lương Thị

Điểm nhấn của Lũng Mi là nét bình dị của đời sống vùng cao. Những nếp nhà sàn truyền thống của người dân nằm nép mình bên sườn núi, khói bếp chiều bay lên hòa vào làn sương. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng gà gáy hay tiếng suối róc rách len qua các khe đá tạo nên nhịp sống chậm rãi, yên bình.

Nhiều du khách khi đến đây bất ngờ trước khung cảnh như trong tranh. Nhìn từ trên cao, ngôi làng hiện ra giữa thung lũng rộng lớn, bao quanh bởi núi rừng xanh thẳm.

Những con đường đất nhỏ vắt qua các sườn đồi, cùng các thửa ruộng bậc thang xếp tầng lớp, khiến nhiều người liên tưởng tới khung cảnh vùng nông thôn ở châu Âu.

Dưới chân núi là những lớp mây trắng dày đặc. Ảnh: Lương Thị

Vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló sau đỉnh núi, cả bản làng chìm trong biển mây trắng. Ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng chiếu xuống mái nhà và các thửa ruộng, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc đẹp hiếm có.

Những năm gần đây, Lũng Mi bắt đầu được nhiều người biết đến hơn khi du khách tìm về khám phá các điểm du lịch sinh thái ở miền tây Thanh Hóa. Tuy nhiên, bản làng vẫn giữ được sự mộc mạc vốn có, chưa bị tác động nhiều bởi hoạt động du lịch.

Thảm cỏ quanh năm xanh mướt khiến du khách thích thú. Ảnh: Lương Thị

Anh Lê Văn Sơn (người dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đây là lần thứ hai anh đến với bản làng này. Lần đầu chưa có kinh nghiệm nên gia đình anh chỉ đi trong ngày để ngắm thảm cỏ và cảnh quan thiên nhiên. Lần này, gia đình anh dựng lều qua đêm để tận hưởng không gian yên tĩnh của núi rừng. Sáng sớm thức dậy, du khách có thể ngắm mây bao phủ trên đỉnh núi, khung cảnh rất nên thơ.

Theo lãnh đạo xã Thường Xuân, năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích Hội thề Lũng Nhai và các điểm liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng (nay thuộc xã Thường Xuân).

Thôn Lũng Mi nằm trong vùng quy hoạch với diện tích rừng khoảng 45ha, định hướng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử kết hợp sinh thái, khai thác cảnh quan núi Pù Mé cùng các giá trị văn hóa địa phương.

Nơi đây cũng đang được đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Lương Thị

Trong tương lai, quy hoạch cũng đề cập đến việc thiết kế tuyến cáp treo dài hơn 1,4km phục vụ tham quan cảnh quan rừng, góp phần thu hút du khách đến với địa phương nhiều hơn.