Đời không trọn vẹn là tuyển tập 9 truyện ngắn thuộc dòng văn học hiện đại Việt Nam, dài 140 trang, hướng đến độc giả trưởng thành.

Mỗi câu chuyện như: Người nhặt bóng tối; Đừng khóc, An; Mùa lúa dưa năm ấy; Ba lần ôm chặt nỗi đau... là một đời sống riêng với nhân vật và số phận độc lập nhưng cùng điểm chung là khát khao hòa mình vào lẽ tự nhiên, tìm kiếm sự trọn vẹn trong cuộc sống dù thực tại của họ dang dở, thậm chí tan vỡ.

Các nhân vật buộc phải đối diện và học cách kết nối với chính số phận, từ đó đánh thức sự bình yên và hạnh phúc - thứ vẫn luôn hiện hữu trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Bìa sách "Đời không trọn vẹn". Ảnh: NVCC

Tác giả Tùng Lê nói cuốn sách ra đời từ những ngày anh suy ngẫm về sự bất toàn, cách con người đứng lên từ tan vỡ để tìm lại sự bình yên bên trong.

“Không ai trong chúng ta có cuộc đời hoàn hảo. Chính trong những vết nứt và khoảnh khắc yếu đuối, chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và sức mạnh thật sự để bước tiếp. Hạnh phúc không ở cuối hành trình mà hiện hữu ngay trên con đường chúng ta đang đi cùng những người thân thương", anh chia sẻ.

Là giảng viên đại học, Tùng Lê có cơ hội lắng nghe, hiểu những áp lực và ước mơ của nhiều người trẻ. Công việc giúp anh sống thực tế, gần gũi hơn với những câu chuyện đời thường, từ đó cô đọng thành những trang viết.

Tác giả Tùng Lê. Ảnh: NVCC

Anh tin cuốn sách dành cho những bạn đọc đang tìm kiếm sự đồng cảm và mong muốn bước qua những ngày chông chênh để tìm lại sự bình yên.

Tác giả Tùng Lê tên thật là Lê Thanh Tùng, đang giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM.

Hai ấn phẩm trước của anh là Xứ thần tiên và những đứa trẻ được chọn (2021) và Chúng ta cách nhau một bước chân (2023).

Trước khi theo đuổi sự nghiệp sư phạm, Tùng Lê từng làm trợ lý đạo diễn, trợ lý sản xuất và giám sát truyền thông phim các phim: Truy sát, Lôi báo, Abduction, Sắc đẹp ngàn cân... và trợ lý của diễn viên Trương Ngọc Ánh.