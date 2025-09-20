Đây là tự truyện đầu tay của người sáng lập Quỹ Sống - được biết đến rộng rãi qua các dự án cộng đồng như: Nhà chống lũ, Hạnh phúc xanh, River ơi…

Jang Kều trong Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười trở lại với tuổi thơ ở làng quê Hưng Yên: một cô bé Giang (tên thật của tác giả) nghịch ngợm, cứng đầu, dũng cảm nhưng chan chứa yêu thương. Tác phẩm được ấp ủ suốt 11 năm, khởi đi từ những mẩu chuyện chia sẻ trên Facebook và chỉ hoàn thiện vào cuối năm 2024.

Tác giả Giang Kều tại buổi ra mắt sách.

Trong hơn 300 trang sách, độc giả sẽ bắt gặp những kỷ niệm vừa cười vừa thương: từ lần trốn ngủ trưa, hái trộm hoa quả, đái dầm giữa lớp đến bài học marketing đầu đời ở chợ quê. Ẩn trong tiếng cười là cả chất thơ của đồng ruộng, bờ đê, cánh diều; chất đời của những lần té ngã rồi đứng lên; và tình yêu thương từ bà ngoại, cha mẹ, thầy cô, thiên nhiên. Jang Kều mong muốn cuốn sách trở thành cầu nối ký ức, để cha mẹ và con cái cùng kể lại, cùng cười và nuôi dưỡng tình cảm gia đình.

Đặc biệt, toàn bộ nhuận bút của cuốn sách sẽ được tác giả dành tặng cho dự án "Reo vang bình minh" - do Quỹ Sống phối hợp cùng nghệ sĩ Piano Trang Trịnh triển khai, nhằm hỗ trợ trẻ em vùng lũ. Một lần nữa, những trang viết tuổi thơ lại tiếp tục gieo hạt yêu thương cho thế hệ hôm nay.

Chia sẻ tại chương trình, Jang Kều bộc bạch: "Tôi rất thích ngắm trẻ con chơi đùa, nhất là khi chúng được chơi cùng thiên nhiên, dưới nắng, trong mưa, trên bãi cỏ hay nghịch cát bên bờ biển. Có cảm giác hạnh phúc của chúng lan sang tôi một cách trực tiếp".

Jang Kều cũng thổ lộ, công việc cao cả nhất của đời mình không phải là làm dự án cộng đồng, mà là làm mẹ. Chị có một cậu con trai đặc biệt, từng chậm phát triển và gặp nhiều khó khăn nhưng thiên nhiên đã trở thành người mẹ thứ hai, giúp cậu bé từng bước trưởng thành.

"Tôi đã học cách yêu sự khác biệt ấy để con được sống cuộc đời theo cách mà con muốn, gần gũi với cây xanh, nắng gió và biển cả", chị xúc động nói.

Với Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười, Jang Kều không chỉ kể về tuổi thơ của mình mà còn gửi gắm ước mong: mọi đứa trẻ đều được tự do, được sống gần gũi thiên nhiên và có một tuổi thơ tươi xanh, giàu mơ ước - món quà giản dị nhưng vô giá mà cha mẹ có thể trao lại cho con.