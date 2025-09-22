Ông Trần Quang Bách - người sáng lập Rubik Books đã có 30 năm miệt mài đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc chia sẻ: "Ngày trước, tôi chỉ đơn giản là một người yêu văn chương, yêu tri thức và không bao giờ hình dung sẽ có một ngày mình đứng ở đây để giới thiệu về một thương hiệu sách do chính mình sáng lập.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Rubik Books đã phát hành được hàng vạn bản sách đến tay độc giả. Tôi chọn cái tên Rubik vì mong muốn mỗi cuốn sách giống như một mảnh ghép nhiều màu sắc. Đọc từng cuốn có thể chưa thấy hết nhưng khi kết nối lại, độc giả sẽ nhìn thấy một bức tranh toàn diện hơn về tri thức, văn hóa và đời sống".

Ông Trần Quang Bách tại lễ ra mắt.

Người sáng lập Rubik Books khẳng định không theo đuổi số lượng mà là sự chân thành trong từng cuốn sách. Mỗi ấn phẩm đều được thực hiện với tất cả tâm huyết, để có thể đồng hành cùng bạn đọc một cách bền bỉ nhất.

"Có những cuốn sách có thể bạn chưa cảm nhận được giá trị ngay lần đầu đọc nhưng nhiều năm sau, ở một khoảnh khắc nào đó, chúng lại trở nên thấm thía. Tôi tin rằng, sách là người bạn đồng hành dài lâu và giá trị của nó sẽ sống mãi cùng thời gian. Tôi mong có thể góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc cho thế hệ trẻ. Khi con trẻ lớn lên cùng sách, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ được truyền lại và lan tỏa. Đó chính là cách sách tạo nên những tác động bền vững cho cá nhân, gia đình và xã hội.

Dù ngành xuất bản còn rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu đó - xuất bản những cuốn sách hay, có chiều sâu, để vừa phục vụ độc giả trong nước, vừa góp phần đưa văn hóa, trí tuệ Việt Nam ra bạn bè quốc tế", ông Trần Quang Bách khẳng định.

Từ đầu năm 2025 đến nay Rubik Books đã phát hành được hàng vạn bản sách đến tay độc giả.

Theo đó, Rubik Books xác định ba mảng nội dung trọng tâm: Văn học hiện sinh - hiện đại, từ tiểu thuyết đương đại đến kinh điển, nuôi dưỡng sự nhân ái và chiều sâu tư tưởng; Tư duy kinh doanh - mang đến kiến thức thực chiến, gắn với đời sống xã hội và thị trường; Tư duy sống và khám phá bản thân - giúp độc giả hiểu mình, hiểu người, nuôi dưỡng sự tích cực và tự tin.