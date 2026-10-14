Chính xác

Nghiên cứu của NCD-RisC công bố trên tạp chí eLife năm 2016 cho thấy nam giới Iran có mức tăng chiều cao trung bình lớn nhất thế giới trong khoảng một thế kỷ, với mức tăng ước tính 16,5cm.

Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 1.472 khảo sát, với số đo chiều cao của hơn 18,6 triệu người tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhà nghiên cứu phân tích chiều cao trung bình của những thế hệ sinh từ năm 1896 đến 1996. Mức tăng nói trên phản ánh sự khác biệt giữa các thế hệ, không phải chiều cao một người tăng thêm trong suốt cuộc đời.