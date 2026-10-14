1. Nam giới nước nào có mức tăng chiều cao trung bình lớn nhất thế giới trong khoảng một thế kỷ?
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Thái Lan
0%
- Singapore0%
- Iran0%
- Hàn Quốc0%Chính xác
Nghiên cứu của NCD-RisC công bố trên tạp chí eLife năm 2016 cho thấy nam giới Iran có mức tăng chiều cao trung bình lớn nhất thế giới trong khoảng một thế kỷ, với mức tăng ước tính 16,5cm.
Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 1.472 khảo sát, với số đo chiều cao của hơn 18,6 triệu người tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhà nghiên cứu phân tích chiều cao trung bình của những thế hệ sinh từ năm 1896 đến 1996. Mức tăng nói trên phản ánh sự khác biệt giữa các thế hệ, không phải chiều cao một người tăng thêm trong suốt cuộc đời.
2. Đây là quốc gia có chiều cao trung bình lớn nhất châu Á, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo số liệu được dẫn từ World Population Review, Lebanon có chiều cao trung bình thuộc nhóm cao nhất châu Á. Nam giới tại nước này được thống kê có chiều cao trung bình 178,96cm, nữ giới là 163,67cm.
Một số quốc gia châu Á khác cũng có chiều cao trung bình nổi bật, gồm: Israel, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 175-176cm); Iran, Trung Quốc và Hàn Quốc (khoảng 175cm); Jordan và Kazakhstan (khoảng 174cm).
3. Phụ nữ nước nào có mức tăng chiều cao trung bình lớn nhất thế giới trong khoảng một thế kỷ?
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Trung Quốc
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Thái Lan0%Chính xác
Nghiên cứu của NCD-RisC công bố trên eLife năm 2016 cho thấy phụ nữ Hàn Quốc có mức tăng chiều cao trung bình lớn nhất thế giới trong nhóm nữ giới được khảo sát. Mức tăng ước tính là 20,2cm giữa các thế hệ sinh năm 1896 và 1996.
4. Khu vực nào ở châu Á có chiều cao trung bình của nam giới lớn nhất?
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Tây Á
0%
- Đông Á0%
- Trung Á0%
- Đông Nam Á0%Chính xác
Theo bảng số liệu của WorldData.info, nam giới Đông Á có chiều cao trung bình 1,74m, cao nhất trong 5 khu vực châu Á được thống kê. Tiếp theo là Tây Á với 1,72m, Trung Á với 1,71m, Đông Nam Á với 1,67m và Nam Á với 1,66m.
Đây là số liệu trung bình theo phân vùng của nguồn, không phải bảng xếp hạng từng quốc gia. Phạm vi các khu vực cần được xác định theo cách phân loại của WorldData.info.
5. Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là khoảng bao nhiêu?
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1,62m
0%
- 1,65m0%
- 1,68m0%
- 1,72m0%Chính xác
Theo World Population Review, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam được thống kê ở mức khoảng 168,69cm. Trong khi đó, WorldData.info ghi nhận mức khoảng 168cm.
Sự chênh lệch có thể xuất phát từ khác biệt về nguồn dữ liệu, năm khảo sát, nhóm tuổi và phương pháp tính.
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chiều cao trung bình
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châu Á
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