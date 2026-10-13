Chính xác

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nối xã Bình Lư (Lai Châu) với phường Sa Pa (Lào Cai), với tổng vốn 3.300 tỷ đồng, là công trình hầm cấp đặc biệt, ở độ cao nhất so với mực nước biển.

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 8,8km, trong đó khoảng 4,6km thuộc địa phận Lai Châu và 4,2km thuộc Lào Cai. Dự án gồm hai ống hầm được bố trí cách nhau khoảng 30m. Hầm chính rộng khoảng 9,75m, có 2 làn xe cơ giới lưu thông hai chiều. Hầm phụ rộng khoảng 4,7m, đảm nhiệm chức năng phục vụ cứu hộ, thoát hiểm và vận hành công trình.