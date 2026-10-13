1. Hầm đường bộ nào ở vị trí cao nhất Việt Nam?
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Hải Vân
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- Đèo Cả0%
- Hoàng Liên0%
- Cù Mông0%Chính xác
Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nối xã Bình Lư (Lai Châu) với phường Sa Pa (Lào Cai), với tổng vốn 3.300 tỷ đồng, là công trình hầm cấp đặc biệt, ở độ cao nhất so với mực nước biển.
Toàn tuyến có chiều dài khoảng 8,8km, trong đó khoảng 4,6km thuộc địa phận Lai Châu và 4,2km thuộc Lào Cai. Dự án gồm hai ống hầm được bố trí cách nhau khoảng 30m. Hầm chính rộng khoảng 9,75m, có 2 làn xe cơ giới lưu thông hai chiều. Hầm phụ rộng khoảng 4,7m, đảm nhiệm chức năng phục vụ cứu hộ, thoát hiểm và vận hành công trình.
2. Tuyến hầm xuyên núi này được kỳ vọng rút ngắn thời gian đi từ Sa Pa đến Lai Châu còn bao nhiêu phút?
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11 phút
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Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên khởi công từ cuối tháng 12/2025, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp phương tiện tránh khoảng 22km đường đèo Hoàng Liên (Ô Quy Hồ) quanh co, hiểm trở, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Lai Châu và Sa Pa.
Thời gian hành trình dự kiến giảm từ khoảng 50-120 phút xuống còn khoảng 11 phút.
3. Hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam nằm ở đâu?
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Khánh Hòa
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Đường hầm sông Sài Gòn hay hầm Thủ Thiêm (TPHCM) là hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, được khánh thành vào năm 2011 sau 7 năm xây dựng. Công trình có chiều dài khoảng 1,49km, rộng 33,3m, cao 8,9m. Theo thiết kế, đường hầm sông Sài Gòn hỗ trợ xe di chuyển với tốc độ tối đa 60km/h. Ngoài ra, hầm chịu được động đất 6-7 độ richter.
4. Hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á ở giữa hai địa phương nào?
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Huế - Đà Nẵng
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- Đà Nẵng - Quảng Ngãi0%
- Nghệ An - Hà Tĩnh0%
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Tại thời điểm thông xe vào tháng 6/2005, hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á và thuộc top 30 hầm đường bộ dài nhất thế giới.
Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân là công trình giao thông gồm đường, hầm, cầu. Hầm Hải Vân đi qua địa phận TP Huế (phía Bắc hầm) và TP Đà Nẵng (phía Nam hầm).
Toàn tuyến hầm Hải Vân dài hơn 12km, đoạn hầm chính dài 6.280m. Hầm hỗ trợ tốc độ tối đa 80km/h và hai làn xe.
5. Địa phương nào dự kiến xây hầm vượt biển?
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Hải Phòng
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- Khánh Hòa0%Chính xác
Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, Quảng Ninh sẽ xây dựng hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục. Đây là công trình trọng điểm kết nối hai khu vực lõi Bãi Cháy và Hòn Gai, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Theo phương án thiết kế, công trình có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2.750m. Trong đó, phần hầm dài khoảng 2.140m, bao gồm 1.000m hầm dìm và 1.140m hầm dẫn.
Hầm được thiết kế đi dưới đáy biển với độ sâu cách mặt nước không quá 17m. Phương tiện lưu thông qua hầm có thể đạt tốc độ tối đa 60km/h.
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trắc nghiệm địa lý
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địa lý Việt Nam
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