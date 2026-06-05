Nam Cần Thơ - Từ cửa ngõ kết nối đến cực đô thị mới của Cần Thơ

Với vai trò đô thị trực thuộc Trung ương và thủ phủ của Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang bước vào chu kỳ chuyển dịch mạnh mẽ về hạ tầng, không gian đô thị và chức năng trung tâm vùng.

Ở khía cạnh hạ tầng, năm 2026 được xem là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với bức tranh giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi hàng loạt dự án giao thông huyết mạch đồng loạt về đích. Nổi bật là tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, quy mô 4 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng đã thông xe toàn tuyến từ cuối tháng 4/2026, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cà Mau chỉ còn khoảng 3,5 - 4 giờ đồng hồ. Song hành với trục dọc, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km cũng đang được tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2027.

Nhiều hạ tầng trọng điểm về đích năm 2026 gia tăng năng lực kết nối của nam Cần Thơ. Ảnh: Báo Xây dựng

Sự cộng hưởng giữa các trục giao thông liên vùng đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, giúp Cần Thơ gia tăng vai trò là đô thị trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. Khi năng lực kết nối được cải thiện, dòng dịch chuyển về dân cư, dịch vụ, thương mại và các chức năng đô thị có thêm điều kiện mở rộng về những khu vực được quy hoạch bài bản.

Đặc biệt, kế hoạch dời Khu hành chính tập trung về Khu trung tâm văn hóa Tây Đô (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) tạo ra một cực tăng trưởng năng động bậc nhất về phía nam Cần Thơ, nơi hội tụ lợi thế kết nối, quy hoạch, cư dân và nhu cầu dịch vụ thực. Tọa lạc tại lõi chuyển dịch này, dự án Nam Long II Central Lake đón nhịp phát triển của một khu đô thị tích hợp hiện đại, gắn với nhu cầu an cư, trải nghiệm và thương mại thường nhật.

Giải bài toán an cư, khai thác và tích sản với phân khu thấp tầng đa công năng

Để hiện thực hóa tầm nhìn đón đầu luồng sinh khí đô thị mới, dự án Nam Long II Central Lake được quy hoạch bài bản trên diện tích 43,8 ha theo mô hình đô thị tích hợp với các trụ cột Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi - Mua sắm, kiến tạo không gian sống lý tưởng hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích tiện nghi, đa dạng.

Trong tổng thể quy hoạch, dòng sản phẩm thấp tầng đa công năng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhịp sống thương mại cho khu đô thị. Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, sản phẩm này còn có thể linh hoạt thích ứng với nhiều mô hình sử dụng như F&B, cửa hàng dịch vụ, văn phòng nhỏ, studio, lớp học kỹ năng, phòng khám hoặc mô hình kinh doanh gia đình.

Theo Nam Long, sức sống của dự án được bảo chứng bởi cộng đồng dân cư hiện hữu. Tính đến quý I/2026, cụm căn hộ EhomeS trong đô thị đã có 1.271 cư dân dọn về sinh sống, mang lại nguồn khách hàng thường xuyên, ổn định cho mọi hoạt động kinh doanh ngay dưới thềm nhà.

Ảnh phối cảnh

Giá trị khai thác thương mại của dãy nhà thấp tầng còn được tiếp sức bởi hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ. Nổi bật là công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha mang lại không gian sinh thái trong lành, khoáng đạt. Song song đó, cụm thể dục thể thao quy mô 5.700 m2 với 11 sân pickleball đạt chuẩn thi đấu quốc tế đã đi vào vận hành từ tháng 4/2026, cùng hệ thống trường mẫu giáo và trạm y tế vừa khởi công, tiếp tục hoàn thiện môi trường sống tiện nghi.

Lưu lượng người đến vui chơi tại công viên, tham gia các giải đấu thể thao, kết hợp với dòng cán bộ, chuyên gia làm việc tại trung tâm hành chính, sẽ tạo nên nguồn khách hàng ổn định cho các mô hình dịch vụ tại phân khu thấp tầng đa công năng.

Các dãy nhà thấp tầng đa công năng tạo nên nhịp sống thương mại sôi động cho Nam Long II Central Lake. Ảnh phối cảnh

Đánh giá về xu hướng chọn tài sản trong chu kỳ mới, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru nhận định: “Trong chu kỳ mới, thị trường có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các bất động sản gắn với giá trị sử dụng thực, cộng đồng cư dân hiện hữu và khả năng vận hành trong đời sống hằng ngày. Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng nam Cần Thơ, lợi thế sẽ nghiêng về các sản phẩm thấp tầng nằm trong các khu đô thị tích hợp có cộng đồng cư dân hiện hữu. Sự cộng hưởng từ dịch chuyển dân cư và giao thương sẽ biến những sản phẩm đa công năng tại đây thành kênh kinh doanh sinh dòng tiền bền vững và là một tài sản có giá trị theo thời gian”.

Dưới góc độ đầu tư trong trung và dài hạn, khi hạ tầng liên vùng hoàn thiện và các chức năng đô thị mới dần dịch chuyển về phía Nam, Nam Long II Central Lake có cơ sở để gia tăng giá trị, trở thành một phần không tách rời trong nhịp phát triển mới của Cần Thơ.

An Mai