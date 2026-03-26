Ngày 26/3, Zaobao đưa tin MC chương trình ẩm thực nổi tiếng Khâu Tấn Vi được bạn bè phát hiện đã qua đời ở tuổi 50 tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, một người bạn đến thăm vào buổi chiều cùng ngày nhưng bấm chuông nhiều lần không thấy phản hồi. Khi gọi điện, chuông điện thoại vang lên trong nhà nên người này lập tức báo cảnh sát.

Sau khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện Khâu Tấn Vi đã qua đời trong phòng tắm. Cảnh sát liền báo cho công tố viên và pháp y tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nam MC Khâu Tấn Vi.

Kết quả điều tra ban đầu nhận định nam MC có dấu hiệu khó chịu trong lúc đi vệ sinh, có thể do dùng sức quá mạnh khiến tim chịu áp lực lớn dẫn đến tai biến. Sau khi khám nghiệm, pháp y xác định nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là do bệnh tim cấp tính.

Gia đình cũng xác nhận Khâu Tấn Vi có tiền sử bệnh tim và không có ý kiến về kết luận ban đầu của cơ quan chức năng. Thi thể của ông đã được người thân đưa về lo hậu sự.

Sinh thời, Khâu Tấn Vi tích cực quảng bá ẩm thực và văn hóa, từng tham gia nhiều hoạt động giao lưu ẩm thực ở nước ngoài, trong đó có chương trình giới thiệu món ăn tại New York. Trước sự ra đi đột ngột của nam MC, đài truyền hình Khách Gia bày tỏ tiếc thương khi hay tin người từng hợp tác lâu năm đã qua đời.

Khâu Tấn Vi trong chương trình nấu ăn: