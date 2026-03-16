Theo lời nữ MC, khi đang bưng ấm nước vừa đun ra bồn rửa để pha trà, cô bất ngờ trượt tay khiến nước sôi đổ trực tiếp lên người. “Phản ứng đầu tiên của tôi là nóng và đau”, cô kể. Nước nóng bắn vào vùng bụng và các ngón tay phải, khiến cô hoảng loạn vì sự việc xảy ra quá đột ngột.

Ban đầu, Vương Nghi An định dùng nước lạnh để làm dịu vết bỏng nhưng do thời tiết quá lạnh nên không thể chịu được lâu. Cô tạm thời chườm bằng khăn giấy lạnh, sau đó nhớ ra và bôi thuốc trị bỏng lên vết thương.

Vùng bụng nữ MC bị bỏng nghiêm trọng.

Khoảng nửa giờ sau, cảm giác đau giảm bớt nhưng vùng bụng bắt đầu xuất hiện các bọng nước nhỏ. Đến nửa đêm, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi các bọng nước phồng to rõ rệt. Lo ngại chúng có thể vỡ gây nhiễm trùng, cô chỉ dám nằm ngửa khi ngủ.

Sáng hôm sau, nữ MC phát hiện vùng da từ rốn xuống bụng dưới sưng đỏ, bọng nước kéo dài trên bụng. Ngoài ra, ngực phải cũng xuất hiện vết bỏng đỏ và một số bọng nước nhỏ khiến cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Tại bệnh viện, bác sĩ khoa bỏng xác nhận cô bị bỏng độ 2 và cần chích vỡ bọng nước để dẫn lưu dịch mô. Nữ MC cũng nhắc nhở mọi người không nên tự xử lý bọng nước tại nhà vì dễ gây nhiễm trùng mà cần thực hiện trong điều kiện vô trùng.

Sau khi được làm sạch vết thương, khử trùng và băng bó, cô hiện phải thay thuốc mỗi ngày, tránh để vết thương tiếp xúc với nước và sẽ tái khám vào tuần tới để theo dõi quá trình hồi phục.

Vương Nghi An là gương mặt quen thuộc trên các talkshow.

Vương Nghi An sinh năm 1987, là MC và cựu phát thanh viên tin tức nổi tiếng tại Đài Loan. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông đại chúng tại ĐH Ming Chuan trước khi tiếp tục học thạc sĩ về quản lý truyền thông.

Năm 2016, cô rời lĩnh vực truyền hình truyền thống để chuyển sang livestream và truyền thông số.

Nguồn: China Times