Vỏ bọc sang chảnh, chiêu lừa tinh vi

Cuối năm 2024, Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp Công ty cổ phần Triệu nụ cười có trụ sở tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức) do có dấu hiệu lừa đảo thông qua bán đồng tiền ảo QFS mà các nghi phạm gọi là tiền lượng tử.

Công ty cổ phần Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc.

Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Công an xác định, vào khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS. Thực chất đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của “hệ sinh thái” Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Theo lời quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024 tại Việt Nam.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo và tạo niềm tin cho khách hàng, Thân thuê biệt thự sang chảnh làm trụ sở công ty, thường xuyên đi xe sang, đánh bóng tên tuổi dù bản thân là một đối tượng không nghề nghiệp.

Để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn vì lợi ích của người dân, Thân lập ra 36 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành… đồng thời phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng/thẻ.

Để bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân còn tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội, rao giảng đạo đức để lừa người dân...

Tin tưởng Thân, khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS.

Công an Hà Nội xác định, Thân đã phát hành được hơn 1.000 “Thẻ an sinh” và thu lợi khoảng 30 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5.000 tỷ đồng do TikToker Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, khởi tố 31 đối tượng, xác định hơn 2.600 bị hại.

Tính đến ngày 27/12/2024, cơ quan công an đã thu thêm 12 tỷ đồng, 18 nhà chung cư, biệt thự, xác định 500.000 USD trong tài khoản ở nước ngoài… nâng tổng trị giá tài sản thu hồi của Phó Đức Nam lên 5.300 tỷ đồng.

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ chiêu trò lừa đảo của các đối tượng. Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) thường xuyên khoe mẽ cuộc sống "thượng lưu", xa hoa, giàu có. Từ đó, các đối tượng tạo lòng tin, dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào những sàn giao dịch chứng khoán.

Nam cùng với Ngọ đã tuyển 1.000 nhân viên và mở 44 văn phòng tại Việt Nam để hoạt động phạm tội; đào tạo các đối tượng cách thức tiếp cận nạn nhân để lừa đảo rất tinh vi và bài bản.

Các đối tượng hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính; môi giới chứng khoán, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng đầu tư vào các mã chứng khoán trên sàn chứng khoán quốc tế.

Chúng cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Trước khi bị hại sập bẫy, chúng thả mồi là các giao dịch có lãi thật nhưng ít tiền để nhà đầu tư bị mê hoặc, kích thích và "tất tay".

Khi khách hàng hết tiền, các đối tượng lại cung cấp các thông tin sai sự thật để họ có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

'Miếng phomat miễn phí chỉ có trong bẫy'

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo kêu gọi đầu tư tài sản ảo, tiền ảo... nhưng rất nhiều người vẫn tiếp tục ''dính bẫy''.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Tất cả các loại tiền ảo chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận. Do vậy, mọi vấn đề phát hành hay lưu hành tiền kỹ thuật số tại Việt Nam đều không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Những người bỏ tiền ra mua các đồng tiền ảo sẽ không được Nhà nước bảo hộ, nên trong trường hợp có rủi ro thì nguy cơ mất trắng rất cao.

Về phần người bán thì đang vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp người bán sử dụng đồng tiền này vào mục đích khác như chuyển tiền ra nước ngoài thì không có sự can thiệp của Nhà nước”.

Luật sư Hoàng Tùng.

Để tránh việc người dân mất tiền oan, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, cơ quan chức năng cần chủ động thanh tra, kiểm tra, sớm vào cuộc và xử lý nghiêm, tăng nặng chế tài xử lý với những hành vi vi phạm khi nhận được tin báo; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống hoạt động, giao dịch tiền ảo bất hợp pháp trong và ngoài nước.

Theo luật sư, các chiêu trò lừa đảo kiểu như Phó Đức Nam, Hồ Quốc Thân... sẽ còn tồn tại khi mọi người nhẹ dạ tham gia và mong chờ lợi nhuận ''siêu cao'' giống như miếng phomat miễn phí chỉ có trong cái bẫy.