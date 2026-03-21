Ngày 21/3, tờ Mirror đưa tin ca sĩ, rapper Pete Bowditch, thành viên nhóm Pete & Bas, gặp sự cố nghiêm trọng khi bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu tại Chicago.

Theo video lan truyền trên mạng xã hội, nam rapper biểu diễn trong tình trạng được treo bằng dây an toàn phía trên sân khấu. Tuy nhiên, khi đang hát, ông bất ngờ mất ý thức, đầu gục xuống, tay buông thõng và micro rơi khỏi tay, trong khi cơ thể vẫn lơ lửng trên không.

Khoảnh khắc nam rapper ngất xỉu:

Bên dưới, các vũ công vẫn tiếp tục phần trình diễn khi Pete Bowditch treo lơ lửng chỉ cách vài mét, tạo nên khoảnh khắc khiến khán giả bàng hoàng.

Nguồn tin cho biết hệ thống dây đai có thể đã ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, dẫn đến việc nam rapper bị bất tỉnh.

Sau sự cố, Pete Bowditch và người bạn cùng nhóm Basil Bellgrave đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, xác nhận tình trạng sức khỏe đã ổn định. Trong video đăng tải sau đó, ông hài hước chia sẻ: “Có vẻ như tôi vẫn còn sống. Thật là một ngày vui”.

Phía ê-kíp quản lý cũng xác nhận nam rapper đã được sơ cứu kịp thời và hiện không còn nguy hiểm. Ban tổ chức thông báo hoàn tiền cho khán giả của đêm diễn gặp sự cố, trong khi các lịch trình tour châu Âu vẫn diễn ra như kế hoạch.

Pete Bowditch (trái) và bạn cùng nhóm Pete & Bas.

Thành lập từ năm 2017, Pete & Bas gây chú ý khi 2 thành viên đều ở độ tuổi cao nhưng theo đuổi dòng rap hiện đại. Bộ đôi nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội và phát hành nhiều ca khúc thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.