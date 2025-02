Trước đó, tối 10/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên được cho là shipper bị người đàn ông trung tuổi hành hung nghi do va chạm giao thông. Camera an ninh của một hộ gia đình tại ngách 310/50 Nghi Tàm đã ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông điều khiển ô tô Lexus. Sau đó, người đàn ông điều khiển ô tô Lexus liên tiếp dùng tay đánh, đấm vào mặt của nam thanh niên. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn nhiều lần "lên gối", đá vào mặt nam thanh niên. Đỉnh điểm của sự việc là người đàn ông lột mũ bảo hiểm của nam shipper để làm vật tấn công. Đến sáng 11/2, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã xác nhận vụ việc, đồng thời, Công an phường Yên Phụ đã mời những người liên quan đến trụ sở để lấy lời khai.