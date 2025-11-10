Tối 10/11, trao đổi với VietNamNet, chị Ngọc (xã Lệ Thủy, Quảng Trị) cho biết gia đình vẫn chưa liên lạc được với em trai, Nguyễn Văn Huy (27 tuổi), làm nghề shipper tại TP Đà Nẵng, người đã mất liên lạc gần 3 tuần qua.

“Gia đình chúng tôi đang vô cùng lo lắng và mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Em tôi vào Đà Nẵng làm shipper nhưng đã mất liên lạc từ ngày 23/10 đến nay. Gia đình cố gắng gọi, nhắn tin và tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có hồi âm,” chị Ngọc chia sẻ.

Anh Huy mất liên lạc gần 3 tuần qua. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo người nhà, anh Huy đã làm việc tại Đà Nẵng hơn 1 năm. Trước khi mất tích, anh mặc bộ đồ màu đen và điều khiển xe máy Wave màu trắng xám, biển số 73AG-112.34.

Thời điểm liên lạc cuối cùng vào ngày 23/10, anh Huy nói chuyện bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Từ đó đến nay, điện thoại của anh tắt máy, tài khoản mạng xã hội cũng không hoạt động.

Gia đình đã gửi đơn trình báo mất tích đến Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) và Công an phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) – nơi anh Huy thuê trọ, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin mới.