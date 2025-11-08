Chiều 8/11, Công an xã Tân Thành phát đi thông báo về việc tìm kiếm nam du khách mất tích khi tắm biển tại khu vực thôn Kê Gà.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích nam du khách. Ảnh: Lạc Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 ngày 7/11, anh Vòng Lý S. (44 tuổi, trú TPHCM) đến khu vực bãi biển thuộc thôn Kê Gà để tắm thì không may bị sóng cuốn mất tích. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Tân Thành và ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết xấu, chịu ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi), nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,65m, tóc ngắn, mặc quần đùi màu xám và áo thun màu đen khi mất tích.

Công an xã Tân Thành đã thông báo đến công an các xã, phường ven biển trong tỉnh và người dân phối hợp tìm kiếm. Khi phát hiện tung tích nạn nhân, đề nghị báo ngay cho đơn vị để phối hợp xử lý.