Tối 8/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết cả ba người mất tích trên biển Lý Sơn đã được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h35, một tàu cá Quảng Bình đã cứu được anh Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) – người cuối cùng trong số ba người mất tích ở vùng biển Lý Sơn hôm 6/11.

Anh Cường được tìm thấy cách đảo Lý Sơn 30 hải lý. Hiện tàu cao tốc An Vĩnh đang tiếp cận để đưa nạn nhân về Lý Sơn.

“Như vậy, đến thời điểm này, cả ba người mất tích do sóng cuốn trôi ở đặc khu Lý Sơn vào chiều 6/11 đã được cứu sống”, ông Huy thông tin.

Vào 16h20 cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tìm thấy anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú tại thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn).

Anh Lê Văn Sanh. Ảnh: N.X

Trước đó, vào khoảng 8h45, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Lâm Đồng) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã cũng phát hiện và cứu sống anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) – một trong ba người mất tích.

Anh Quang cũng là người đã cùng anh Lê Văn Sanh bơi thúng ra cứu một người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn. Anh Quang được đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng tinh thần ổn định.

Anh Phan Duy Quang (trái) được tìm thấy vào sáng 8/11. Ảnh: N.X

Anh Sanh và anh Quang gặp lại nhau sau những ngày mất tích trên biển. Ảnh: N.X

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 15h ngày 6/11, anh Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng. Thấy vậy, anh Quang và anh Sanh dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, sóng lớn, gió mạnh khiến cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động trực thăng tìm kiếm ba người mất tích nói trên.