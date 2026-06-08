Chiều 3/6, trước cổng chợ xe điện Vạn Quốc trên đường Hậu Hồ, quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), một vụ va chạm giữa taxi và xe đạp khiến một nam sinh trung học cơ sở bị thương nằm bất động trên mặt đường.

Cậu bé ôm chặt cánh tay, liên tục kêu đau trong khi người lớn xung quanh chưa biết xử lý thế nào. Đúng lúc đó, Kỳ Vũ Dương, một shipper giao đồ ăn đang trên đường giao đơn, lập tức dừng xe lao tới hỗ trợ, trang QQ đưa tin.

Sau khi kiểm tra nhanh, chàng trai nhận thấy nạn nhân bị trầy xước vùng mặt và có dấu hiệu gãy xương cánh tay trái. Anh nhẹ nhàng rút chiếc cặp sách bị mắc dưới người cậu bé, kê dưới đầu để tránh tổn thương thêm, rồi nhanh chóng sát trùng vết thương, gọi cấp cứu 120 và liên hệ với gia đình.

Chàng trai 20 tuổi hết lòng cứu giúp người gặp nạn trên đường. Ảnh: QQ

Chỉ khi người thân của nạn nhân có mặt, Kỳ Vũ Dương mới tiếp tục công việc giao hàng của mình. Tưởng như câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng sau khi hoàn thành các đơn hàng giờ cao điểm buổi tối, anh lại chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu bé.

Khi biết em bị gãy xương cánh tay trên và có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, Kỳ Vũ Dương lập tức tới bệnh viện hỗ trợ gia đình.

Tối hôm ấy, anh cùng người nhà đưa cậu bé tới hai cơ sở y tế khác nhau để làm thủ tục, thăm khám và điều trị. Chàng shipper trẻ ở lại động viên, chăm sóc nạn nhân cho tới tận nửa đêm mới lặng lẽ ra về.

Ngày 4/6, trong buổi gặp gỡ với phóng viên tại Hội Từ thiện tỉnh Hồ Bắc, Kỳ Vũ Dương cho biết đây đã là lần thứ tư anh tham gia cứu người chỉ trong vòng 5 ngày.

Nam tài xế (trái) được cấp chứng chỉ cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ. Ảnh QQ

Tháng 3 năm nay, Hội Từ thiện tỉnh Hồ Bắc phối hợp với nền tảng Taobao Flash Sale triển khai "Chương trình nâng cao năng lực sơ cứu cho các hiệp sĩ thành phố", nhằm đào tạo đội ngũ shipper trở thành những người phản ứng đầu tiên trong các tình huống khẩn cấp.

Các học viên phải trải qua khóa đào tạo gồm 8 giờ lý thuyết và 8 giờ thực hành, học các kỹ năng như hồi sinh tim phổi (CPR), sử dụng máy khử rung tim tự động AED, sơ cứu chấn thương, cầm máu, băng bó và xử lý tình huống hóc dị vật bằng phương pháp Heimlich.

Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra, họ được cấp chứng chỉ cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ và được trang bị túi sơ cứu chuyên dụng cùng máy AED.

Trong cốp chiếc xe điện của Kỳ Vũ Dương hiện luôn có sẵn một bộ dụng cụ sơ cứu và một máy AED. Chiếc máy được Hội Từ thiện tỉnh Hồ Bắc cấp phát với sự hỗ trợ của doanh nghiệp y tế Mindray ngay sau khi anh trở thành tình nguyện viên của dự án.

Nhiều vật tư trong túi sơ cứu như băng gạc, thuốc sát trùng hay băng cuốn đã được sử dụng không ít lần để giúp đỡ người gặp nạn.

Kỳ Vũ Dương cũng vừa được trao danh hiệu "Hiệp sĩ thiện hành" cùng nhiều phần thưởng nhằm ghi nhận hành động dũng cảm và đầy trách nhiệm của mình.

Khi được hỏi vì sao luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, Kỳ Vũ Dương kể về tuổi thơ nhiều khó khăn của mình. Anh lớn lên cùng ông bà, hoàn thành việc học nhờ các khoản trợ cấp và học bổng.

"Đã từng có người che ô cho tôi dưới mưa, nên tôi cũng không muốn nhìn thấy người khác phải dầm mưa", anh chia sẻ.