Theo SBS, Kim Sung Chan qua đời ngày 7/11 tại bệnh viện. Thông tin được anh trai nam siêu mẫu xác nhận với truyền thông.

Siêu mẫu Kim Sung Chan qua đời vì bệnh ung thư máu.

"Em trai tôi đã qua đời sau hơn 2 năm chống chọi căn bệnh ung thư. Xin hãy gửi lời tiễn biệt ấm áp đến em ấy", đại diện gia đình cho biết.

Suốt 2 năm qua, Kim Sung Chan tích cực điều trị, giữ tinh thần lạc quan chống chọi bệnh tật.

Tuy nhiên, do diễn biến bệnh tình phức tạp, cơ thể anh không đáp ứng được điều trị. Trong gần 1 tháng qua, sức khỏe Kim Sung Chan suy yếu dần, nhiều lần rơi vào hôn mê.

Sự ra đi của Kim Sung Chan khiến giới showbiz Hàn Quốc tiếc thương. Trong ký ức của đồng nghiệp, nam siêu mẫu nhiệt huyết, cầu thị và luôn giúp đỡ mọi người.

Lễ tang của Kim Sung Chan được tổ chức tại Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul, ​​diễn ra từ lúc 10h30 sáng 8/11.

Kim Sung Chan lần đầu công khai mình mắc ung thư vào năm ngoái. Nam siêu mẫu kể ban đầu thấy những đốm đen trong mắt nên tiến hành chụp não. Kết quả chẩn đoán anh mắc bệnh u lympho không Hodgkin (một loại ung thư của hệ bạch huyết - PV).

Nam siêu mẫu gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài cá tính, phong cách có phần lập dị.

Kim Sung Chan trải qua 6 tháng tích cực điều trị và ghép tế bào gốc. Hồi đầu năm, anh lạc quan nói sức khỏe đã cải thiện. Anh mong mọi người cùng cầu nguyện để mình sớm được trở lại sàn diễn.

Kim Sung Chan bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Trong suốt hơn 10 năm, anh nỗ lực từng bước đạt những vị trí cao trong nghề. Anh được biết đến nhiều nhất qua chương trình Korea's Next Top Model mùa 5.

Sau cuộc thi, người mẫu xuất hiện đều đặn trên sàn diễn tại Tuần lễ Thời trang Seoul hàng năm và từng diễn tại Tuần lễ thời trang Milan năm 2019.

Nhờ ngoại hình cao ráo, gương mặt cá tính, Kim Sung Chan đắt show trình diễn hoặc chụp ảnh quảng cáo. Anh cũng xây dựng kênh YouTube cá nhân mang tên Sungnan TV, được yêu thích nhờ phong cách gần gũi, bình dị.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu