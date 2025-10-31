Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Chân Chí Cường qua đời hôm 21/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thông tin được bà xã nam diễn viên xác nhận thông qua bản cáo phó vừa được đăng tải.

Diễn viên Chân Chí Cường qua đời đột ngột.

"Anh đã ra đi thanh thản, chấm dứt mọi ràng buộc với trần thế, trở về với sự thanh bình của trời đất...", vợ nam diễn viên cho hay.

Hậu sự của Chân Chí Cường được tổ chức đơn giản, ấm cúng. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ thông báo về lễ tang trong vài ngày tới.

Thông tin Chân Chí Cường qua đời khiến khán giả, đồng nghiệp trong showbiz bàng hoàng.

Trước khi mất, anh vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Trong các hình ảnh hay video đăng tải, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, không có dấu hiệu bệnh tật.

Trước khi qua đời, Chân Chí Cường vẫn hoạt động đều đặn mạng xã hội. Anh tỏ ra tươi tắn, khỏe mạnh.

Hôm 10/10, anh đăng tải một vài bức ảnh đang chơi golf với làn da hồng hào, vẻ ngoài phong độ. Diễn viên còn giơ tay hình chữ V và chụp ảnh kèm dòng chữ: "Hạnh phúc khi được tận hưởng mỗi ngày".

Chân Chí Cường cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc nấu ăn tại nhà hay các đoạn video chơi trống điện tử. Khoảnh khắc anh đánh trống một cách say mê các bản nhạc kinh điển nhận nhiều lời khen của cư dân mạng.

Ngày 20/10, tức 1 ngày trước khi qua đời, tài tử còn đăng tải nhiều ảnh thưởng thức đồ ăn trong phòng chờ VIP của sân bay.

“Cuộc sống của anh xoay quanh việc chơi thể thao, thưởng thức những món ăn ngon và nghe nhạc. Anh dường như đang sống một cuộc sống vô tư lự”, HK01 viết.

Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên chưa được tiết lộ.

Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên không được gia đình thông báo. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho hay Chân Chí Cường mất do chơi golf quá sức, dẫn đến cơn đau tim đột ngột. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chân Chí Cường sinh năm 1966, từng là vận động viên Taekwondo, đại diện Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu quốc tế. Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật khi được mời vào vai Triển Chiêu trong 2 phần phim Bích huyết Thanh Thiên Dương gia tướng và Bích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ do ATV sản xuất.

Những vai diễn cuối cùng trên màn ảnh của Chân Chí Cường.

Tài tử được đánh giá là gương mặt triển vọng, sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng. Anh góp mặt trong nhiều dự án như: Nhạc Phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm, Kẻ thắng làm vua, Sống chung với sói, Truyền thuyết mỹ lệ, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện...

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không thành công như mong đợi. So sánh với những nghệ sĩ từng đóng Triển Chiêu khác là Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Triệu Văn Trác, nam diễn viên có cuộc sống vất vả.

Chân Chí Cường thậm chí tự nhận là "Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh". Nam diễn viên phải làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống và nhờ sự trợ giúp của bạn bè. Những năm gần đây, anh tham gia livestream bán hàng trên các nền tảng hay biểu diễn ở 1 số sự kiện nhỏ với thù lao khiêm tốn.

Khoảnh khắc đời thường của Chân Chí Cường

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu