Bà Rosa Beckerton cầm bức thư viết 57 năm trước. Ảnh: SWNS

Peter Beckerton, 67 tuổi, một thợ bọc ghế ở Peterborough (Anh), phát hiện bức thư ghi vào ngày 23/2/1969 trong quá trình sửa chữa một món đồ nội thất cũ.

Nhận thấy nội dung trong thư có nhiều dự đoán tương lai, ông mang về cho vợ là bà Rosa. Sau đó, bà Rosa chia sẻ bức thư với hy vọng tìm được tác giả của nó.

Bức thư được viết bởi một nữ sinh 11 tuổi, trong đó cô bé tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào vào năm 1980.

Điều đáng chú ý là cô bé đã dự đoán được sự ra đời của cuộc gọi video, tivi màn hình lớn.

Trong thư, cô bé viết rằng điện thoại trong tương lai sẽ không chỉ dùng để nghe gọi mà còn cho phép nhìn thấy người đang trò chuyện thông qua một màn hình, tương tự như một chiếc tivi.

Cô hình dung tivi sẽ phát triển từ chiếc hộp vuông với các núm điều chỉnh phía trước thành một màn hình lớn.

Cô bé cũng mô tả về những thay đổi trong ngôi nhà tương lai, cho rằng cửa ra vào sẽ được điều khiển bằng điện và có thể đóng mở bằng nút bấm.

Bức thư được viết bằng bút máy màu xanh trên giấy kẻ dòng, với nét chữ ngay ngắn. Giáo viên của cô bé dường như đã chấm bài, sửa một số lỗi chính tả và đánh giá bài viết là “tốt”.

Trong phần còn lại của bức thư, cô bé hình dung về cuộc sống trưởng thành của mình khi trở thành một phụ nữ đã kết hôn và làm việc tại ngân hàng, tờ The Sun đưa tin ngày 9/7.

Khi tưởng tượng về cuộc sống gia đình trong tương lai, cô bé cho rằng con người sẽ có những loại thực phẩm tiện lợi hơn. Cô viết về một loại “kẹo cao su” có thể thay thế thức ăn thông thường, giúp con người không phải mất thời gian chuẩn bị và dọn rửa sau bữa ăn.

Bà Rosa hy vọng việc công khai bức thư có thể giúp tìm lại tác giả, để bà có thể trao trả lại một phần ký ức từ thời thơ ấu.