Darius Malone và bạn học cũ của anh - cô dâu Shamita. Ảnh: Darius Malone/ People

Đó là trải nghiệm khó quên của Darius Malone, 27 tuổi, sống tại Chicago (Mỹ).

Malone cho biết anh được một bạn nữ thời đại học mời đến dự đám cưới tổ chức tại nhà thờ St. Paul's Episcopal ở thành phố Marquette, bang Michigan hôm 6/6.

"Tôi đến để chúc mừng và có mặt trong ngày quan trọng nhất của bạn mình", Malone chia sẻ.

Đến ngày diễn ra hôn lễ, Malone có mặt tại địa điểm cưới sớm khoảng 15 phút. Bước vào, anh gặp một nhóm người, lịch sự chào hỏi rồi hỏi họ là khách của cô dâu hay chú rể. Anh giới thiệu mình là bạn học cũ của cô dâu và lái xe từ Chicago đến.

Sau vài câu chuyện xã giao, Malone tìm chỗ ngồi ở phía sau để nghỉ ngơi. Lúc đó, anh nhận thấy những người ngồi cạnh đều có tờ chương trình buổi lễ còn mình thì không. Tuy nhiên, anh cho rằng có thể ban tổ chức vẫn đang phát hoặc đã phát hết nên không để tâm.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô dâu bước vào lễ đường. "Lúc đó tôi nhìn cô dâu và ngay lập tức nhận ra mình không hề biết cô ấy là ai", anh kể.

Anh vừa lo lắng, vừa ngượng ngùng, hoảng hốt. "Điều duy nhất tôi nghĩ là phải nhanh chóng đến đúng nơi vì có lẽ mình đang bỏ lỡ khoảnh khắc bạn bước vào lễ đường", anh nói.

May mắn là Malone ngồi ở hàng ghế phía sau, gần cửa phụ nên có thể lặng lẽ rời khỏi buổi lễ mà không gây chú ý, tờ People đưa tin mới đây.

Điều bất ngờ là Malone không phải người duy nhất nhầm địa điểm. Một người đàn ông khác cũng đến nhầm đám cưới, thậm chí còn ký tên vào sổ lưu niệm của cô dâu chú rể.

Dù không kịp chứng kiến màn cô dâu bước vào lễ đường, anh vẫn tham dự được phần còn lại của buổi lễ.

Vài ngày sau, Malone chia sẻ câu chuyện lên Instagram và TikTok. Trên Instagram, anh viết: "Đến sớm, bắt tay gia đình, trò chuyện với mọi người... rồi mới nhận ra mình đang ở nhầm đám cưới".

Đoạn video trên TikTok nhanh chóng lan truyền và thu hút 9 triệu lượt xem.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu vì sao một sự nhầm lẫn như vậy có thể xảy ra. Tuy nhiên, cũng có không ít người chia sẻ họ từng đến nhầm đám tang, họp mặt gia đình hoặc những sự kiện quan trọng khác.

Thậm chí, chú rể của đám cưới mà Malone dự nhầm cũng xem được đoạn video và bình luận rằng anh hoàn toàn hiểu sự nhầm lẫn này, đồng thời cho biết bản thân cũng có thể rơi vào tình huống tương tự.