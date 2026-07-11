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Một cây sung trên núi Jingmai, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thu hút sự chú ý nhờ hiện tượng thiên nhiên độc đáo được ví như "thác mật ong".

Được người dân địa phương gọi là "Cây Vua Ong", cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi này cao khoảng 50m. Trên các cành cây có khoảng 106 tổ ong hình quạt kích thước lớn, là nơi sinh sống của loài ong mật khổng lồ.

Khi mùa mưa bắt đầu, các đàn ong đồng loạt di chuyển vào rừng để tìm nguồn hoa lấy mật, để lại trên cây những tổ ong vẫn còn nguyên vẹn và chứa đầy mật. Các tầng tổ ong xếp chồng lên nhau, trong suốt như hổ phách, lấp lánh những giọt mật tạo nên khung cảnh đặc biệt, theo Chinadaily.

Từ xa, cây cổ thụ ánh lên sắc vàng rực rỡ, tạo cảm giác như một dòng thác mật đang đổ xuống từ trên cao. Hiện tượng này được người dân địa phương gọi là "thác mật ong" và trở thành một trong những cảnh quan đặc sắc của núi Jingmai vào mùa hè.