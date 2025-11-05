Từ 200 dự án thất bại đến lần “nổi tiếng” bất ngờ

Những ngày gần đây, game “Phở Anh Hai” trở thành cái tên gây bão trên mạng xã hội. Dù mới chỉ ra mắt vào ngày 23/10, game đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở nằm ở địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng (Hà Nội). Ban đầu, người chơi chỉ cần nấu phở, phục vụ khách, thu tiền chuẩn xác… Ngoài ra, người chơi cũng cần phải để mắt và chăm sóc chó cưng để tránh bị bắt trộm.

Tuy nhiên, càng chơi game, những bí mật về ngôi làng có tiệm phở của Anh Hai dần được hé lộ, tạo nên những bất ngờ và kịch tính.

Điều bất ngờ, tác giả của trò chơi này là một nam sinh (sinh năm 2003), đang học tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ với VietNamNet, nam sinh này cho biết vô cùng bất ngờ khi game được nhiều người đón nhận đến vậy. Nam sinh bắt đầu xây dựng game này từ ngày 10/9, bao gồm cả việc lên ý tưởng, lập trình, thiết kế bối cảnh, chuyển động nhân vật… và hoàn thành sau một tháng. Đến ngày 23/10, em bắt đầu đăng tải lên nền tảng. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu, gần như không ai chơi game.

Đến cuối tháng 10, một số người dùng đã quay lại quá trình chơi game rồi chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, game bắt đầu được lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều người đánh giá, điều khiến “Phở Anh Hai” khác biệt không nằm ở kỹ xảo hay đồ họa mà ở bối cảnh thuần Việt. Mỗi chi tiết nhỏ đều gợi lên ký ức thân thuộc: Ghế nhựa xanh, lọ đũa trên bàn, biển hiệu đỏ chữ vàng, tờ rơi khoan cắt bê tông, hay khẩu hiệu phòng chống ma túy trên bức tường cũ… Thứ “chất liệu Việt” ấy khiến người chơi có cảm giác như mình đang ngồi trong chính một quán phở đầu ngõ.

Theo thống kê, hiện game đã đạt 650.000 lượt tải với gần 1 triệu lượt xem.

Nam sinh Bách khoa Hà Nội làm game ‘gây bão’. Ảnh: Thúy Nga

Là cựu học sinh chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nam sinh cho biết bắt đầu đam mê lập trình game từ năm lớp 10. Đặc biệt, sau khi thấy thành công của “Flappy Bird”, một tựa game do cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, nam sinh bắt đầu tìm tòi tự học và bắt tay vào làm các dự án khác nhau.

Các kỹ năng lập trình trò chơi hoàn toàn do em tự học, chủ yếu qua các nguồn tài liệu miễn phí trên YouTube, chia sẻ, hỏi đáp trên các diễn đàn hoặc xem những dự án có sẵn để hiểu rõ về cấu trúc và cách làm game.

Tính đến nay, nam sinh đã làm thực hiện khoảng 200 dự án, nhưng đa số không mấy nổi tiếng và phần lớn đã bị xóa. “Phở Anh Hai” chính là dự án đầu tiên “cán mốc” hàng trăm nghìn lượt tải.

Tác giả “Phở Anh Hai” cho hay khi làm game này, em tập trung nhiều vào cốt truyện. Ban đầu, người chơi tưởng rằng đây chỉ là game bán phở thông thường, nhưng càng chơi, họ càng bị cuốn vào cốt truyện với những yếu tố hành động, bí ẩn.

Ngoài ra, game còn có những hình ảnh mang nét văn hóa thuần Việt, vừa gần gũi với người Việt, vừa đem lại sự tò mò cho người dùng quốc tế, giúp quảng bá ẩm thực quê hương.

“Đây có lẽ là những yếu tố tạo nên dấu ấn của tựa game này”, nam sinh đánh giá.

Tuy nhiên, do tự tìm tòi, dù đã có những kinh nghiệm từ các dự án game trước, nam sinh vẫn gặp phải một số vướng mắc như game quá nặng, nền tảng lại giới hạn dung lượng đăng. Khi giảm dung lượng game lại gây ra lỗi cho một bộ phận nhỏ người chơi vì không phù hợp với cấu hình máy.

“Những vấn đề này, em vẫn đang tìm cách khắc phục, giải quyết”, tác giả “Phở Anh Hai” nói.

Làm game ‘gây bão’ nhưng… không chơi game

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, chi phí để em làm tựa game này là 0 đồng. Toàn bộ quá trình từ lên ý tưởng, lập trình đến thiết kế đều do em tự làm trong thời gian rảnh, chỉ sử dụng thêm một số tài nguyên miễn phí công khai trên Internet. “Thời gian chính em vẫn phải dành cho các học phần trên trường”, nam sinh nói.

Điều bất ngờ, dù tạo ra một tựa game “gây bão”, nam sinh lại không chơi game do cảm thấy… mất thời gian.

“Em chủ yếu xem các nhà sáng tạo nội dung chơi để tìm kiếm ý tưởng, một phần khác vì máy tính của em cũng có cấu hình yếu”.

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở. Ảnh: Thúy Nga

Kể từ khi trò chơi trở nên nổi tiếng, nam sinh liên tục nhận được tin nhắn động viên, cảm ơn từ nhiều người. “Mọi người nói rằng được truyền cảm hứng, bởi trước đây họ từng nghĩ làm game cần cả đội ngũ, truyền thông. Em đã chia sẻ với họ cách em tự học ra sao và giải quyết những khó khăn ấy như thế nào”.

Song việc bất ngờ nổi tiếng cũng khiến nam sinh cảm thấy lo lắng vì cần tập trung vào việc học, không muốn ảnh hưởng đến tâm lý.

“Em cũng nhận được một số lời mời hợp tác phát triển game và vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc. Trước mắt, em sẽ lắng nghe các ý kiến góp ý để cập nhật phiên bản tốt hơn, đồng thời tập trung học để tốt nghiệp đại học”, nam sinh nói.