"Phở anh Hai" vì sao gây sốt?

Hình ảnh về quán "Phở anh Hai" đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò.

Tuy nhiên, trên thực tế, không có quán phở nào mang tên "Phở anh Hai" tại địa chỉ số 10 Đan Phượng. Đây vốn là hình ảnh xuất hiện trong Brother Hai’s Pho Restaurant - một tựa game Việt lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ, cho phép người chơi hóa thân thành "anh Hai" - một chủ quán phở ở Đan Phượng, Hà Nội (địa danh trước sáp nhập). Người chơi sẽ trải nghiệm nấu phở, phục vụ và mở rộng quán phở.

Trên một fanpage, ứng dụng xe công nghệ cho biết, xuất hiện lượng lớn tìm kiếm quán phở và địa chỉ ở Đan Phượng nói trên sau sự ra mắt của trò chơi. Dù thực tế, đây là sản phẩm hư cấu.

Thậm chí, ngày 3/11, địa điểm "Phở anh Hai" đã được tạo trên Google Maps. Đến đêm cùng ngày, quán ăn hư cấu này đã nhận được hơn 500 lượt đánh giá, đạt mức điểm trung bình 4,7 sao.

Đến sáng 4/11, địa điểm trên không còn xuất hiện ở khu vực Đan Phượng, Hà Nội nhưng nhiều quán phở hư cấu mang tên "anh Hai" khác lại được thêm vào.

Hình ảnh về quán "Phở anh Hai" đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội

Bên trong quán "phở anh Hai" có gì?

Tựa game này xây dựng hình ảnh quán phở rất gần gũi với đời thật.

Bên trong quán phở được thiết kế với nền gạch bông, tường sơn xanh lá mạ, bàn ghế nhựa, quầy hàng inox có tấm chắn bằng kính trong suốt. Trong quán còn có bình trà đá miễn phí, khay đựng cốc nhựa đủ màu xanh - đỏ - vàng, quạt cây, những lọ đũa, ớt tươi thân thuộc...

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận: "Nhìn hình ảnh này, ai cũng dễ dàng hình dung tới các hàng phở Hà Nội"; "Tôi còn tưởng họ vẽ quán phở cạnh nhà mình"...

Hình ảnh bên trong quán phở

Menu quán bao gồm phở tái, phở chín, phở bò viên, phở không hành và món "phở không người lái", đồng giá 15.000 đồng/bát. Các món phụ gồm cơm nguội 5.000 đồng/đĩa, quẩy 1.000 đồng/cái.

Bên ngoài quán là bức tường dán đầy tờ rơi khoan cắt bê tông, quảng cáo, khẩu hiệu phòng chống ma túy và cả những dòng chữ viết nguệch ngoạc - hình ảnh rất quen thuộc ở đường phố Việt Nam.

Khách tới quán là người dân quanh làng mặc áo ba lỗ, đội mũ cối, các anh xe ôm công nghệ...

Điểm thú vị, trong quán còn có một chú chó tên Cậu Vàng. Chủ quán phải luôn trông chừng chú chó cưng nếu không sẽ bị "vợt mất".

Quán Hà Nội gây sốt vì có chú chó giống "cậu Vàng" của "anh Hai"

Quán nướng nhỏ trong ngõ Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ thu hút thực khách khi nhiều người phát hiện chú chó của quán có ngoại hình rất giống "cậu Vàng" của "anh Hai".

Chú chó Tam bất ngờ nổi tiếng vì có ngoại hình giống "Cậu Vàng"

Chủ quán cho biết, chú chó này tên Tam, 4 năm tuổi, nặng khoảng 22-23 kg, thuộc giống bull terrier (chó sục bò). Chú chó được khen rất hiền lành. Thực khách tới ăn thường quý mến vuốt ve và thưởng thịt nướng cho Tam.

Được biết, trước đây, quán đã có lượng khách ổn định, nhất là vào mùa thu đông. Hai ngày nay, lượng khách tới đông hơn để tận mắt thấy chú chó Tam. Chủ quán cũng e ngại, quán ăn nhỏ mà khách tới đông, dễ gây quá tải.

Tổng hợp