Nhiều thí sinh lớp 12 hiện tỏ ra hoang mang trước thông tin lan truyền rằng, với quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, kể cả đạt tổng điểm 27 nhưng nếu môn Toán hoặc Ngữ văn dưới 9 điểm vẫn có thể trượt đại học.

Nhiều phụ huynh và học sinh hỏi về nội dung này

Một nữ sinh lớp 12 chia sẻ: “Nhiều bạn của em truyền tai nhau như vậy nên rất lo lắng. Em không biết cách hiểu này có đúng không”.

Thực tế, thắc mắc này xuất phát từ một điểm điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm nay: Với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm của một trong hai môn này tối thiểu chiếm 1/3.

Trao đổi với VietNamNet, một chuyên gia tuyển sinh tại một trường đại học lớn ở Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều phụ huynh và học sinh đã liên hệ hỏi về nội dung này. Theo vị này, cách hiểu “đạt 27 điểm nhưng Toán hoặc Văn dưới 9 vẫn có thể trượt” là suy diễn chưa chính xác.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Vị này cũng nhấn mạnh, quy định không đặt ra mức điểm cụ thể đối với từng môn như 8 hay 9 điểm. Điều được nhấn mạnh là tỷ lệ đóng góp của môn đó trong công thức tính điểm xét tuyển của các trường.

Thí sinh không cần quá lo lắng

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cũng lý giải cụ thể hơn: Trọng số của một môn trong tổ hợp xét tuyển được hiểu là phần đóng góp của môn đó trong tổng điểm xét tuyển. Với tổ hợp 3 môn không nhân hệ số, mỗi môn thường chiếm 1/3.

Để làm rõ, đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra ví dụ: Nếu một trường sử dụng công thức tính điểm xét tuyển là ĐXT = Toán + Vật lý + Tiếng Anh, thì môn Toán chiếm 1/3 tổng điểm và đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, nếu công thức là: ĐXT = Toán + Vật lý + Tiếng Anh + Tiếng Anh (tức môn Tiếng Anh được nhân đôi),

thì khi đó, tỷ trọng của môn Toán chỉ còn 1/4, không còn đảm bảo mức tối thiểu 1/3 theo quy định.

Trong trường hợp này, để đáp ứng yêu cầu, trường phải điều chỉnh lại công thức, chẳng hạn: ĐXT = Toán × 2 + Vật lý + Tiếng Anh × 2, khi đó, tỷ trọng của môn Toán sẽ đạt 2/5, lớn hơn 1/3.

Từ các ví dụ trên có thể thấy, quy định về “trọng số tối thiểu 1/3” là yêu cầu đối với các trường đại học khi xây dựng tổ hợp và công thức tính điểm xét tuyển, không phải là điều kiện về mức điểm cụ thể mà thí sinh phải đạt ở từng môn.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho hay, trên thực tế, quy định này mang tính kỹ thuật và chủ yếu liên quan đến phía các cơ sở đào tạo. Vì vậy, thí sinh không cần quá lo lắng hay hiểu theo hướng phải đạt một mức điểm nhất định ở môn Toán hoặc Ngữ văn.

“Với thí sinh, điều cần quan tâm là tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định (từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30, áp dụng với thí sinh thi từ năm 2026), đồng thời không có môn nào bị điểm liệt để đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT”, đại diện Bộ GD-ĐT thông tin.