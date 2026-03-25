Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tôn vinh những tấm gương xuất sắc, lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam. Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước.

Mỗi cá nhân được vinh danh đều mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ, đại diện cho sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập và đổi mới. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến lớp trẻ kế cận; khởi nghiệp phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới…

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương biểu dương và chúc mừng các gương mặt trẻ được tuyên dương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống coi trọng hiền tài, khẳng định hiền tài là nguyên khí quốc gia. Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tài năng trẻ càng trở nên cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược.

Những gương mặt ngày hôm nay thực sự là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (phải) và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trao bằng khen cho cầu thủ Đình Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

“Mỗi bạn là một câu chuyện đẹp, một nguồn cảm hứng sống động, góp phần khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới năng động, sáng tạo, giàu hoài bão, có trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân vì đất nước”, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nói.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng danh hiệu đạt được là vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cá nhân. Ông mong các bạn trẻ tiếp tục giữ đam mê, không ngừng nỗ lực rèn luyện, hoàn thiện bản thân và hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng kỳ vọng những gương mặt tiêu biểu trở thành lực lượng lan tỏa tinh thần tích cực, tiên phong trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ, dám nghĩ, dám làm, đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (phải) và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao bằng khen cho ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Thanh Hùng

Ông đề nghị "các cấp, ngành và toàn xã hội tăng cường quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến hiệu quả hơn. Đây không chỉ là tình cảm, trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ trẻ mà còn là sự đầu tư cho tương lai của đất nước".

Theo ông Nghị, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. “Trên hành trình đó, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt xung kích, là niềm tin và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tôi tin rằng với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần dấn thân, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế”, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (phải) và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao bằng khen cho Trưởng bản Mùa A Thi. Ảnh: Thanh Hùng

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý hành chính Nhà nước.

Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng

Năm 2025, ban tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước. Hội đồng Giải thưởng xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Bên cạnh Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được trao thưởng 50 triệu đồng/người; các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 được trao thưởng 20 triệu đồng/người.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 gồm: