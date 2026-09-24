Ngày 24/9, UBND xã Mù Cang Chải phát đi thông tin về vụ việc xảy ra tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải

Theo đó, khoảng 13h ngày 22/9, trong giờ nghỉ trưa trước buổi học chiều, em P.T.D. (học sinh lớp 9) cầm chổi cước tác động vào người em H.A.T. (học sinh lớp 7).

Sau khi nhận tin, UBND xã yêu cầu nhà trường, công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình xác minh vụ việc. Nhà trường cùng gia đình hai học sinh đưa em T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Học sinh có dáng cao lớn mặc áo đỏ dùng chổi đánh học sinh khác. Ảnh: Cắt từ clip

Chính quyền địa phương yêu cầu nhà trường nhắc nhở học sinh về cách ứng xử với thầy cô, bạn bè; tăng cường giáo dục đạo đức và phòng chống bạo lực học đường.

UBND xã Mù Cang Chải cho biết vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục giải quyết. Địa phương sẽ xem xét khách quan, đồng thời bảo đảm sức khỏe, tâm lý và quyền lợi của các học sinh liên quan.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh có dáng người cao lớn mặc áo màu đỏ cầm chổi vào một học sinh khác. Khung cảnh được cho là trong một phòng học của nhà trường. Sau khi được can ngăn, học sinh cao lớn này bỏ chổi nhưng tiếp tục dùng tay tác động liên tục vào học sinh kia.

Clip nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi đánh bạn ngay trong trường học.