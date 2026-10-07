Một trường THPT ở Đắk Lắk vừa báo công an về việc nữ sinh lớp 10 bị quay clip hút thuốc, túm tóc, đánh đập và bắt bạn cùng lớp quỳ gối tại một khu nhà trọ ở xã Quảng Phú.

Ngày 7/10, ông Lê Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Cư M'gar (xã Quảng Phú) cho biết, nhà trường đang phối hợp với Công an xã Quảng Phú khẩn trương làm rõ và xử lý vụ việc nữ sinh lớp 10 hút thuốc, đánh và bắt bạn nữ cùng lớp quỳ gối.

Nữ sinh T. bị bắt quỳ gối. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một bạn nữ mặc đồng phục học sinh đang quỳ gối.

Đáng chú ý, trong clip, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn. Lúc này một số học sinh khác dùng điện thoại quay lại sự việc nhưng không có động thái can ngăn.

Clip được đăng tải đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng hành vi đánh bạn, bắt bạn quỳ gối là đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của Trường THPT Cư M'gar gửi Sở GD-ĐT Đắk Lắk, vụ việc xảy ra lúc 16h25 ngày 5/10, tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú. Nữ sinh đánh bạn được xác định là em H. (học lớp 10A7), nạn nhân là em T. (học cùng lớp).

Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng nên nhà trường đã báo với Công an xã Quảng Phú để phối hợp xử lý.

Cũng theo báo cáo, dù sự việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, nhà trường đã chủ động vào cuộc.

Ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, ban nề nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, đồng thời mời phụ huynh của hai nữ sinh lên làm việc.

Phụ huynh các học sinh cũng đã ký cam kết đảm bảo an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc.