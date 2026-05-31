Tối 31/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nam sinh lớp 9 tử vong khi tắm tại bể chứa nước của hợp tác xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, một nhóm học sinh đến tắm tại bể chứa nước ở xóm 2, xã Bạch Ngọc. Đây là công trình do hợp tác xã quản lý, sử dụng để bơm nước từ sông lên phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thời điểm xảy ra sự việc, hệ thống bơm và kênh dẫn nước vẫn hoạt động bình thường.

Trong lúc tắm, nam sinh không may bị lực hút từ đường ống dẫn nước kéo vào bên trong, khiến bị mắc kẹt tại miệng ống hút. Dù những người có mặt nhanh chóng tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, chính quyền xã Bạch Ngọc cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo lãnh đạo xã Bạch Ngọc, nạn nhân là em T.N.D (15 tuổi), vừa thi tốt nghiệp lớp 9, đang chuẩn bị vào học lớp 10 thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.