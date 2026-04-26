Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 26/4, tại thôn Đường Hoa 2, xã Đường Hoa. Hai nạn nhân là C.T.T. (SN 2020) và P.T.T. (SN 2021), đều trú tại thôn Đường Hoa 2.
Hai cháu bé đi tắm suối tại thôn Đường Hoa 2 nhưng không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa 2 cháu đến Trạm Y tế xã cấp cứu.
Thời điểm Trạm Y tế xã tiếp nhận, cả 2 cháu không còn dấu hiệu sinh tồn. Nhân viên y tế đã tiến hành cấp cứu trong khoảng 20 phút nhưng không có kết quả. Các cháu được chẩn đoán tử vong ngoại viện do đuối nước.
Lực lượng công an đã phối hợp Trạm Y tế xã kiểm tra dấu vết trên thân thể nạn nhân và không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực.