Chiều 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 15h20 ngày 15/5, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang nhận tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, thuộc thôn Quán Xí, xã Khâu Vai.

Vụ đuối nước xảy ra dưới chân đập thuỷ điện Nho Quế 3. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h23 ngày 15/5, các em M.M.C. (SN 2009), V.T.S. (SN 2009) và M.T.D. (SN 2011), cùng trú tại xã Khâu Vai, rủ nhau xuống khu vực chân thủy điện tắm suối.

Trong lúc tắm, em M.T.D. không may bị chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, M.M.C. đã kịp thời lao xuống cứu và đưa bạn lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, ít phút sau, em V.T.S. tiếp tục gặp nạn đuối nước. Thấy bạn gặp nạn, M.M.C. lần nữa lao xuống ứng cứu nhưng cả hai bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Khâu Vai phối hợp người dân địa phương tìm thấy thi thể em M.M.C. và đưa lên bờ, trong khi em V.T.S. vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm em V.T.S. mất tích. Ảnh: CACC

Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường và triển khai tìm kiếm em V.T.S. dọc lòng sông cùng các khu vực nghi vấn.

Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do diễn ra vào ban đêm, thời tiết lạnh và nước sông chảy xiết.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn một ngày xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng xã Khâu Vai và tỉnh Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em V.T.S. mất tích.