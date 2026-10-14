Ngày 13/10, thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết học sinh của trường là Nguyễn Hoàng Lâm (18 tuổi) vừa nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA) năm 2026.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức lễ trao học bổng tại TPHCM. Gói hỗ trợ Lâm nhận được gồm học bổng NZUA trị giá 15.000 đô la New Zealand (NZD) và học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Otago trị giá 50.000 NZD. Tổng học bổng 65.000 NZD, tương đương gần 975 triệu đồng.

Theo thầy Nguyễn Quang Hưng, Lâm học lớp chuyên Anh, có thành tích học tập nổi bật. Em từng đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Cô Nguyễn Thị Hồng Đức, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Lâm có thành tích học tập tốt, năng động, thân thiện và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Hành trình chinh phục học bổng

Chia sẻ với VietNamNet, Lâm cho biết trước khi chọn New Zealand, em từng nộp hồ sơ vào một số trường tại Mỹ, Phần Lan và các trường đại học quốc tế ở Việt Nam. Dù nhận được những cơ hội học bổng khá tốt, sau khi tìm hiểu và cân nhắc, em nhận thấy New Zealand phù hợp nhất với định hướng học tập và kế hoạch tương lai của mình.

Nguyễn Hoàng Lâm nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học. Ảnh: G.X

Để chuẩn bị hồ sơ, Lâm dành thời gian nghiên cứu yêu cầu của chương trình học bổng và trường đại học, xác định thế mạnh, lý do chọn ngành học cũng như mục tiêu phát triển trong tương lai.

Ngoài điểm trung bình học tập khoảng 9,4/10, SAT 1580/1600 và IELTS 8.0, nam sinh chú trọng thể hiện những trải nghiệm bên ngoài lớp học. Em từng tham gia hoạt động thiện nguyện tại Sơn La và đồng sáng lập một dự án kinh doanh nến thơm do học sinh thực hiện.

“Em không cố gắng tham gia thật nhiều hoạt động chỉ để làm hồ sơ nổi bật. Thay vào đó, em ưu tiên những hoạt động thực sự phù hợp với sở thích, giá trị và định hướng của mình, để khi tham gia, em có thể đóng góp nghiêm túc và học hỏi được điều gì đó”, Lâm chia sẻ.

Thông qua dự án, Lâm thực hiện nhiều công việc như phát triển sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, tính toán chi phí và doanh thu. Những trải nghiệm thực tế giúp em hiểu hơn về hoạt động kinh doanh, đồng thời kết nối kinh nghiệm cá nhân với ngành học dự định theo đuổi.

Lâm thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: G.X

Theo Lâm, phần khó nhất trong quá trình ứng tuyển là thực hiện video giới thiệu bản thân. Em tự lên ý tưởng, viết kịch bản, lựa chọn hình ảnh, dựng và chỉnh sửa nhiều lần để câu chuyện được thể hiện rõ ràng, tự nhiên.

Thay vì cố gắng đưa tất cả thành tích vào video, Lâm chọn những trải nghiệm có ý nghĩa để làm nổi bật động lực học tập và mục tiêu của mình. Nam sinh muốn hội đồng tuyển chọn nhìn thấy không chỉ năng lực học tập mà còn cả lý do lựa chọn New Zealand, ngành học và định hướng tương lai.

Chọn ngành kinh doanh, hướng đến đóng góp cho cộng đồng

Với gói học bổng nhận được, Lâm theo học chương trình cử nhân thương mại tại Đại học Otago (New Zealand), bắt đầu vào tháng 2/2027. Em quan tâm đến lĩnh vực tài chính và phân tích kinh doanh.

Theo nam sinh, học bổng chủ yếu hỗ trợ học phí. Trong năm đầu tiên, em còn được miễn phí chỗ ở tại ký túc xá và được trường cung cấp các bữa ăn, giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Lâm dự định sau tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam, tìm kiếm cơ hội tại các doanh nghiệp quốc tế hoặc tập đoàn đa quốc gia. Nam sinh hy vọng vận dụng kiến thức đóng góp tích cực cho xã hội, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm và các giá trị của Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Lâm dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam, đóng góp kiến thức mình đã học cho cộng đồng. Ảnh: G.X

“Đối với em, học bổng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt những năm học phổ thông mà còn là động lực để em tiếp tục phát triển bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai”, Lâm chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Lâm nhắn nhủ các bạn có ý định săn học bổng nên chuẩn bị sớm, duy trì kết quả học tập tốt và tìm hiểu kỹ yêu cầu của từng chương trình. Quan trọng hơn, mỗi người cần xác định rõ động lực, ngành học và mục tiêu tương lai, từ đó xây dựng hồ sơ thể hiện đúng năng lực, trải nghiệm và câu chuyện riêng của mình.

“Nếu biết phát huy thế mạnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu và chuẩn bị nghiêm túc, các bạn sẽ có cơ hội thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều học sinh Việt Nam tự tin ứng tuyển và tận dụng những cơ hội học tập quốc tế để phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng và quê hương”, Lâm cho hay.