Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng, tổ chức xét và chi trả học bổng, quản lý dữ liệu và kinh phí để chính sách được triển khai thống nhất trên cả nước.

Các ngành được hưởng chính sách được xác định theo Danh mục ngành đào tạo khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Cách xác định nhóm 30% thí sinh có điểm cao nhất

Thông tư làm rõ cách xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc - một trong những căn cứ để xét hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Nhóm này gồm người học trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chung vào ngành thuộc diện áp dụng chính sách, không phân biệt phương thức xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các môn theo quy định.

Điểm dùng để xác định nhóm 30% được tính từ môn Toán và 2 môn có điểm cao nhất trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số. Không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của các phương thức xét tuyển, kỳ thi hay hình thức đánh giá khác.

Sinh viên một trường kỹ thuật phía Bắc. Ảnh: USTH

Với mỗi nhóm ngành, thí sinh được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp và xác định nhóm có số lượng không vượt quá 30% số thí sinh có dữ liệu hợp lệ.

Trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm ở vị trí cuối danh sách và việc đưa toàn bộ số này vào nhóm khiến tỷ lệ vượt 30%, không thí sinh nào trong nhóm cùng điểm được lựa chọn. Việc lựa chọn không sử dụng thêm tiêu chí phụ.

Mức điểm để xét hưởng học bổng của từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,5 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ GD-ĐT xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm này được xác định trên cơ sở dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm và không xác định lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Sinh viên không cần làm hồ sơ xin học bổng

Người học không phải tự làm và nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng.

Thông tin phục vụ xét học bổng được khai thác từ dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và các hệ thống thông tin đã có, đồng thời được cập nhật, xác nhận trên Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia. Người học cũng không phải cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo có thể khai thác theo quy định.

Học bổng được chi trả định kỳ theo tháng, theo mức và thời gian quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP và trong phạm vi kinh phí ngân sách nhà nước được giao.

Chuyển trường, chuyển ngành không phải làm thêm thủ tục về học bổng

Thông tư cũng làm rõ trường hợp người học chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật, đối soát dữ liệu để xác định người học có tiếp tục được hưởng chính sách hay không.

Người học không phải làm thủ tục đề nghị chuyển hoặc tiếp tục hưởng học bổng riêng ngoài thủ tục chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển cơ sở đào tạo theo quy định.

Đồng thời, cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị không đặt thêm điều kiện hưởng học bổng ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Người học thuộc các khóa tuyển sinh từ năm 2025 được áp dụng chính sách học bổng từ ngày 1/9/2026 nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Thời gian hưởng học bổng được tính trong thời gian đào tạo chuẩn còn lại của chương trình.

Đối với khóa tuyển sinh năm 2025 và 2026, việc xét hưởng học bổng lần đầu được thực hiện theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT.