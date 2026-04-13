Thông tin từ UBND xã Thiệu Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, thi thể nam sinh L.H.T.A. (SN 2010) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào lúc 19h hôm nay (13/4), cách vị trí gặp nạn khoảng 8km.

Trước đó, vào chiều 11/4, em L.H.T.A., trú tại xã Thiệu Trung, ra bờ kênh chơi cùng nhóm bạn. Khi xuống rửa tay, em không may trượt chân, ngã xuống dòng nước chảy xiết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm bạn đi cùng đã kêu cứu. Khi người dân đến hiện trường thì không còn thấy em A. đâu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng các nhóm cứu hộ thiện nguyện đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Sau 3 ngày, thi thể em T.A. mới được tìm thấy.