Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM đang phối hợp cùng công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ và cơ quan liên quan để sàng lọc, lập hồ sơ xử lý đối với các nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Mới đây nhất, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao (TPHCM) bất ngờ kiểm tra khách sạn B.L. ở khu phố Bình Giao.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú. Đáng chú ý, nhóm người này đang lắp đặt hệ thống khoảng 400 thiết bị máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại... nghi vấn chuẩn bị hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Nhóm người Trung Quốc bao trọn khách sạn ở phường Thuận Giao. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, đều là người Trung Quốc).

H.G. từng làm quản lý tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Tháng 5 vừa qua, vợ chồng H.G. – Q.M. nhập cảnh vào Việt Nam, thuê trọn khách sạn B.L. với giá 315 triệu đồng/tháng để tổ chức ổ nhóm lừa đảo trực tuyến.

Công an làm việc với vợ chồng H.G. – Q.M. Ảnh: CACC

Công an xác định, những đối tượng trên chủ yếu đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc). Trong đó, 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi vừa đến Việt Nam, các đối tượng bị vợ chồng H.G. – Q.M. thu giữ giấy tờ cá nhân, đưa về khách sạn B.L. để đào tạo, chuẩn bị hoạt động lừa đảo.

Nhóm người Trung Quốc lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo. Ảnh: CACC

Ngày 20/5, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây bất ngờ kiểm tra một căn hộ có dấu hiệu nghi vấn tại khu đô thị cao cấp trên địa bàn.

Tại đây, công an phát hiện 11 người Trung Quốc đang lưu trú với hệ thống máy móc, thiết bị nghi vấn liên quan hoạt động lừa đảo qua mạng.

Cũng trong đợt cao điểm này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã kiểm tra một khách sạn ở phường Chợ Lớn, phát hiện 30 người quốc tịch Philippines lưu trú.

Những người này khai đã sang Việt Nam theo chỉ đạo của 5 người quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Phần lớn họ nhập cảnh từ Campuchia, số ít còn lại từ Malaysia vào Việt Nam.

5 người Đài Loan (Trung Quốc) được xác định từng tham gia điều hành một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Mới đây, nhóm này xây dựng ổ nhóm lừa đảo mới, chọn TPHCM làm nơi ẩn mình nhưng nhanh chóng bị công an phát hiện.