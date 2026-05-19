Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, ngụ phường Tân Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Trần Quang Vũ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Vũ là Giám đốc Công ty CP thiết kế đầu tư xây dựng Cửu Long (nay đổi tên là Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại Cửu Long).

Trong giai đoạn từ năm 2019-2022, Vũ tiếp cận nhiều nạn nhân, trong đó có bà Nguyễn Hoàng M. (ngụ phường Tân Sơn Hòa) và ông Lê Hồng P. (ngụ phường Sài Gòn). Vũ tung tin gian dối về việc bản thân có khả năng "lo thủ tục pháp lý" cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và thương mại.

Để tạo lòng tin, Vũ dùng pháp nhân công ty để ký kết các hợp đồng thực hiện thủ tục hành chính.

Sau khi nhận tiền, Vũ móc nối với các đối tượng khác để làm giả nhiều tài liệu của cơ quan Nhà nước như: chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng... rồi đưa cho nạn nhân để tạo lòng tin, chứng minh hồ sơ đã được phê duyệt.

Sập bẫy các giấy tờ giả này, các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền lớn vào tài khoản của Vũ. Bằng thủ đoạn trên, Vũ và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định đối tượng Ngô Minh Tuấn (SN 1983, ngụ phường An Khánh, TPHCM) có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Cơ quan CSĐT kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện, tự giác đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Công an đề nghị ai là nạn nhân của Trần Quang Vũ, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức – Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, qua số điện thoại: 0937.620.620 để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra.

Qua đây, Công an TPHCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục pháp lý xây dựng; cần trực tiếp kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin vào các mối quan hệ "ngầm" hay dịch vụ "lo thủ tục nhanh" để rồi tiền mất tật mang.