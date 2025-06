Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo khiến một sinh viên đại học bị chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào ngày 24/6, anh C. (SN 2005, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), là sinh viên một trường đại học trên địa bàn, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng cho biết anh C. đang liên quan đến một vụ án rửa tiền do Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Để tạo lòng tin, đối tượng gọi video call, trong đó xuất hiện một người mặc trang phục cảnh sát, yêu cầu anh C. cung cấp "bằng chứng" để chứng minh mình không liên quan vụ án.

Đồng thời, các đối tượng hướng dẫn anh liên hệ với gia đình, viện lý do vừa nhận được học bổng du học để đề nghị chuyển tiền nhằm “chứng minh tài chính” và hứa sẽ hoàn trả sau khi điều tra xong.

Do lo sợ liên quan đến pháp luật và tin vào hình ảnh giả mạo, anh C. đã làm theo hướng dẫn. Gia đình anh lần lượt chuyển tổng cộng hơn 7 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau nhiều ngày không thấy tiền được hoàn lại, anh C. mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Lừa đảo giả danh công an tiếp tục gia tăng

Vụ việc của anh C. không phải là trường hợp cá biệt. Gần đây, nhiều sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội cũng rơi vào bẫy tương tự.

Cụ thể, ngày 15/5, anh N. (SN 2005, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo anh có liên quan đến một vụ án ma túy. Khi gọi video call, anh N. thấy hình ảnh một người mặc sắc phục cảnh sát đang đọc “lệnh bắt giữ” và “phong tỏa tài khoản”.

Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển 500 triệu đồng để phục vụ điều tra. Lo sợ, anh N. đã vay mượn gia đình và chuyển toàn bộ số tiền theo yêu cầu. Sau đó, khi nhận ra mình bị lừa, anh N. đã đến Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy trình báo.

Trước đó, chiều 7/5, chị L. (SN 2006, là sinh viên một trường đại học) cũng nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, thông báo chị liên quan đến một đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy. Đối tượng yêu cầu chị nộp tiền để chứng minh bản thân vô tội.

Do hoang mang, chị L. làm theo hướng dẫn và chuyển tổng cộng gần 3 tỷ đồng. Sau đó, nghi ngờ vì nhiều điểm bất thường, chị đã đến Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) để trình báo.

Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, nhưng với thủ đoạn ngày càng được "dàn dựng chuyên nghiệp", không ít người, đặc biệt là giới trẻ, vẫn dễ dàng sập bẫy.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, sử dụng hình ảnh và video giả mạo mặc sắc phục, cùng kịch bản "liên quan đến vụ án lớn" để gây hoang mang, buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản "kiểm tra".

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra.

Cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền, cài đặt phần mềm hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Mọi liên hệ đều phải thông qua giấy mời, giấy triệu tập có xác nhận và được gửi trực tiếp hoặc qua công an địa phương.

Để phòng ngừa, Công an đề nghị các trường đại học, cao đẳng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo đến sinh viên qua các buổi sinh hoạt, truyền thông nội bộ, mạng xã hội nhà trường…

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn thiệt hại.