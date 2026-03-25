Chiều 24/3, khi đang đi trên đường, Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm 2 lớp Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội, phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội) đang bốc cháy.

Thấy căn nhà bốc khói kèm theo tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt, không kịp suy nghĩ nhiều, nam sinh lập tức xông vào cứu người. Ban đầu, Tú đứng ngoài hỗ trợ đưa hai nạn nhân lớn tuổi ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức trèo thang sang mái nhà để cùng hỗ trợ giải cứu người.

Chia sẻ với báo chí, Tú cho hay từ qua tới nay, nhiều người gọi em là người hùng. Tuy nhiên, Tú khiêm tốn cho rằng mình chỉ là một người bình thường.

“Nếu ở trong hoàn cảnh đó, em tin nhiều người khác cũng sẽ làm như vậy. Em chỉ mong khi mình làm điều tốt, những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với mình và gia đình”, Tú nói.

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: MXH

Biết tin học trò dũng cảm xông vào đám cháy cứu người, thầy Nguyễn Hoàng Tuấn, giảng viên phụ trách lớp Vật lý Kỹ thuật K69 lo lắng, lập tức nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tú.

“Tú cho biết sức khỏe không có vấn đề nghiêm trọng và đang được theo dõi tại bệnh viện”, thầy Tuấn kể.

Chia sẻ thêm về học trò, thầy Tuấn cho hay Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Ngoài ra, Tú cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Với bản tính hiền lành, nhiệt tình, thầy Tuấn không quá bất ngờ khi học trò có hành động dũng cảm như vậy.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, khoảng 17h50 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khói lửa đã bốc lên dữ dội. Giữa thời khắc nguy cấp, Nguyễn Lê Tú cùng anh Nguyễn Tiến Long và nhiều người dân khác đã nhanh chóng tìm cách cứu những người mắc kẹt. May mắn, cả 7 nạn nhân đều kịp thời được cứu thoát ra ngoài.

Một số nạn nhân bị ngạt khói nhẹ, được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn theo dõi, hiện sức khỏe ổn định. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.