PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đây là chủ trương quan trọng nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để người học sau đại học phát huy cao nhất khả năng của mình.

“Ngoài ra, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, ông Điền chia sẻ.

Từ năm 2026, Đai học Bách khoa Hà Nội sẽ miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh. Ảnh: HUST

Thông thường, thời gian đào tạo tiến sĩ sẽ kéo dài khoảng 4 năm. Trong năm học 2025-2026, mức học phí cho bậc tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội là 26 triệu đồng/năm.

Những năm trước, Đại học Bách khoa Hà Nội thường dành tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm cho những học viên, nghiên cứu sinh có thành tích học tập và nghiên cứu nổi bật. Điều này nhằm giúp người học giảm bớt áp lực tài chính, từ đó có thể tập trung sâu hơn vào các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tuyển 145 nghiên cứu sinh tiến sĩ ở 27 ngành. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển nhiều nhất với 25 học viên.

Người dự tuyển cần tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên. Ngoài ra, cần có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ hoặc có tên trong bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên. Ứng viên cũng cần đạt điều kiện về ngoại ngữ tương đương bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.