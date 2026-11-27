Giả vờ thuê xe đi Hà Nội, nhóm thanh niên dụ tài xế đến địa điểm vắng người ở Hưng Yên rồi đe dọa, cướp tiền và điện thoại iPhone.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Thái Bình vào tối 24/11. Hai đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Trước đó, ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Thái Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Thái Bình khẩn trương xác minh, điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, khoảng 21h45 ngày 24/11, anh Đặng Thành C. (SN 1999, trú xã Tân Thuận, Hưng Yên) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đặt xe đi Hà Nội.

Trong quá trình di chuyển, người này gửi định vị, yêu cầu anh C. đến đón tại nút giao Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (phường Lê Hồng Phong, Hưng Yên).

Sau khi lên xe, nam thanh niên tiếp tục yêu cầu anh C. di chuyển đến khu vực gầm cầu Độc Lập, phường Thái Bình, để đón thêm hai người khác.

Tại đây, các đối tượng đe dọa, yêu cầu anh C. xuống xe rồi chiếm đoạt 2 triệu đồng cùng một điện thoại iPhone. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thái Bình bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ việc là Lại Đức Côn (SN 1996, trú xã Vũ Quý, Hưng Yên) và Cao Văn Đoàn (SN 2000, trú phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, xác minh vai trò của các đối tượng; đồng thời truy bắt người còn lại có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.