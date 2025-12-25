Cha Hyun Seung, nam vũ công và người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc, vừa chính thức tuyên bố chiến thắng căn bệnh ung thư máu. Sau hơn 6 tháng điều trị hóa trị khắc nghiệt, nhập viện nhiều lần và những khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, anh đã nhận kết quả bình phục hoàn toàn. Hành trình mạnh mẽ này không chỉ khẳng định ý chí sắt đá của anh mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người đang đối mặt với bệnh tật.
Sinh ngày 2/5/1991 tại Hàn Quốc, Cha Hyun Seung sở hữu chiều cao 1,81m cùng ngoại hình điển trai, cuốn hút. Từ sớm, anh đã đam mê vũ đạo và nhanh chóng khẳng định tài năng trong làng K-pop. Với gương mặt góc cạnh và nụ cười ấm áp, anh được mệnh danh là "nam thần" ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.
Sự nghiệp của Cha Hyun Seung bùng nổ khi anh trở thành vũ công "ruột" của nữ ca sĩ Sunmi. Anh tham gia biểu diễn trong nhiều hit lớn như "Gashina", "Siren" và "Pporappippam", đồng thời hợp tác với các nhóm nhạc nổi tiếng như ITZY, Stray Kids, BTOB. Những màn nhảy mạnh mẽ, gợi cảm của anh luôn là điểm nhấn trên sân khấu.
Năm 2021, Cha Hyun Seung tham gia chương trình hẹn hò thực tế "Single's Inferno" (Địa ngục độc thân) mùa đầu tiên trên Netflix. Với body săn chắc và kỹ năng nhảy múa điêu luyện, anh khiến nhiều nữ thí sinh mê mẩn, đặc biệt là Song Ji A. Dù không tìm được tình yêu cuối cùng, anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Ngoài "Địa ngục độc thân", Cha Hyun Seung còn thử sức ở "Physical: 100" – show sinh tồn thể lực khắc nghiệt của Netflix. Tại đây, anh chứng minh sức mạnh thể chất vượt trội nhờ quá trình tập luyện nghiêm ngặt. Những màn thi đấu quyết liệt đã giúp anh củng cố hình ảnh "người đàn ông mạnh mẽ" trong lòng công chúng.
Bên cạnh sân khấu, Cha Hyun Seung hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu thời trang và YouTuber. Kênh YouTube của anh đầy ắp video cover dance, chia sẻ cuộc sống hàng ngày và tip tập gym. Anh còn chuẩn bị bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, hứa hẹn mang đến nhiều dự án thú vị trong tương lai.
Đầu năm 2025, Cha Hyun Seung đối mặt với thử thách lớn nhất cuộc đời khi được chẩn đoán ung thư máu. Anh phải tạm dừng mọi hoạt động, trải qua hóa trị đau đớn và nhiều lần nhập viện khẩn cấp. Dù vậy, anh vẫn lạc quan chia sẻ hành trình trên Instagram, nhận được sự động viên lớn từ fan và đồng nghiệp.
Sở thích lớn nhất của Cha Hyun Seung là nhảy múa và tập gym. Anh duy trì body hoàn hảo nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt, coi đó là cách giải tỏa stress và giữ sức khỏe. Đam mê vũ đạo đã theo anh từ thuở nhỏ, trở thành nguồn sống và động lực vượt qua mọi khó khăn.
Cha Hyun Seung khá kín tiếng về tình cảm. Sau "Địa ngục độc thân", anh từng bày tỏ tiếc nuối vì không chọn An Yea Won, đồng thời có tin đồn tình cảm với Sunmi nhưng cả 2 khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Hiện tại, anh tập trung vào sự nghiệp và sức khỏe, vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân.
Sau khi chiến thắng ung thư, Cha Hyun Seung gửi gắm thông điệp sống tích cực, trân trọng từng khoảnh khắc. Anh nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè như Sunmi và các cast show cũ. Hành trình này không chỉ giúp anh mạnh mẽ hơn mà còn truyền động lực cho cộng đồng về nghị lực sống.
Trên kênh TikTok ở video mới nhất ngày 21/12, Cha Hyun Seung chia sẻ tạm ngưng YouTube vì sức khỏe yếu. Anh bị chấn thương đầu gối và khuỷu tay do tập luyện quá sức, cơ bắp tiêu giảm nghiêm trọng đến mức không chịu nổi trọng lượng cơ thể. Anh đang tập gym với mức tạ thấp nhất, tập cùng một người bạn để bớt cô đơn. Mặc dù yếu hơn nhiều so với trước, anh vẫn kiên trì từng bước phục hồi, hứa sẽ mang tin vui đến fan và tiếp tục chiến đấu với tinh thần lạc quan.
Chia sẻ của Cha Hyun Seung ngày 21/12 trên TikTok:
Minh Dũng
Ảnh: Tư liệu, video: TikTok
