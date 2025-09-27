Ngày 27/9, Cha Hyun Seung bất ngờ chia sẻ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Trong bức thư tay, nam diễn viên cho biết cuộc sống của anh đã “dừng lại trong chớp mắt” sau khi được chẩn đoán mắc ung thư máu vào tháng 6 sau lần nhập viện cấp cứu.

Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh cạo trọc đầu.

Cha Hyun Seung bộc bạch: “Ban đầu, tôi không thể chấp nhận và cũng chẳng thể nói ra với bất kỳ ai. Nỗi sợ hãi và hoang mang bao trùm từng ngày. Nhưng bây giờ, tôi đã sẵn sàng để chia sẻ. Tôi đang điều trị, từng ngày kiên cường chiến đấu và tin rằng sẽ vượt qua. Giấc mơ và đam mê của tôi vẫn còn đó, tôi mong chờ ngày trở lại sân khấu và trước ống kính với hình ảnh mạnh mẽ, ấm áp hơn”.

Thông tin khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Nhiều lời động viên, chúc sức khỏe đã được gửi đến nam diễn viên.

Cha Huyn Seung nổi tiếng sau khi tham gia chương trình hẹn hò "Đảo thiên đường" của Hàn Quốc.

Cha Hyun Seung sinh năm 1991, từng là vũ công nổi bật trong làng nhạc Kpop. Anh gắn bó với nữ ca sĩ Sunmi từ ca khúc solo đầu tay 24 Hours và được người hâm mộ ưu ái gọi là “Oppa vai rộng”. Ngoài ra, anh từng cộng tác với SNSD, TVXQ, BTOB, EXO, SHINee Jonghyun…

Năm 2021, anh gây chú ý khi tham gia show hẹn hò đình đám Single’s Inferno (Đảo thiên đường) mùa đầu của Netflix. Gần đây, Cha Hyun Seung thử sức với diễn xuất, đảm nhận vai chính trong bộ phim Conviction phát sóng ngày 24/9.

Cha Hyun Seung khoe khả năng vũ đạo:

