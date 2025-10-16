Công ty quản lý của Hoàng Tiểu Mai mới đăng tải thông báo cô đã qua đời sau thời gian điều trị bệnh.

Ca sĩ Hoàng Tiểu Mai.

Gần đây, nữ ca sĩ nhập viện vì bệnh U lympho tế bào NK/T. Đây là 1 loại bệnh ung thư hiếm gặp khiến sức đề kháng, hệ hô hấp của cô nhanh chóng suy yếu.

Quá trình điều trị rất vất vả nhưng Hoàng Tiểu Mai luôn giữ sự tích cực, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. Ca sĩ luôn hy vọng sẽ hồi phục, sớm trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, cô đã không qua khỏi, lặng lẽ rời đi trong vòng tay của gia đình.

"Những bài hát của Tiểu Mai sẽ tiếp tục sưởi ấm tất cả những người yêu quý cô ấy. Mong rằng sự chân thành, âm nhạc, di sản của cô sẽ mãi tỏa sáng trong ký ức và trái tim chúng ta”, người đại diện nữ ca sĩ nhắn gửi đến mọi người.

Hiện người thân nữ ca sĩ đang chuẩn bị hậu sự cho cô. Thông tin lễ tang chưa được công bố cụ thể.

Hoàng Tiểu Mai sinh năm 1991, gây ấn tượng nhờ vẻ tươi tắn, gợi nhớ đến các nữ thần tượng Nhật Bản. Với nền tảng được đào tạo bài bản, cô được kỳ vọng trở thành một thế hệ nghệ sĩ nữ đa năng của làng giải trí.

Nữ ca sĩ sống lạc quan, các sáng tác của cô mang màu sắc tươi vui, tích cực.

Hoàng Tiểu Mai có khả năng sáng tác tốt, thông thạo tiếng Anh, Trung và Nhật. Năm 2018, cô sản xuất bài hát tiếng Nhật See You in Taiwan! và video âm nhạc Sea and Light - bài hát chủ đề của Lễ hội đèn lồng Đài Loan. Năm 2023, bài hát 24 Time Keelung của cô đã giành giải Video Đông Á hay nhất tại Liên hoan phim Du lịch Quốc tế Nhật Bản.

Với album đầu tay Appreciation, ca sĩ cho biết cô luôn đề cao lòng biết ơn trong công việc, cuộc sống.

"Lòng biết ơn là một thái độ tôi muốn nhắc nhở bản thân duy trì trong cuộc sống. Nó mang lại cho tôi nhiều may mắn và sự bình yên trong tâm hồn. Khi chúng ta xem mọi thứ là điều hiển nhiên, chúng ta có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá", cô từng chia sẻ.

Hoàng Tiểu Mai hát "Botany"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu