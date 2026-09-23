Diễn viên Thành Được vừa trở lại với phim Món quà sinh nhật (thuộc series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long). Đây là dự án anh tham gia sau thời gian dài rời màn ảnh để tập trung chăm lo gia đình và công việc kinh doanh.

Diễn viên Thành Được trở lại trong "Món quà sinh nhật".

Trong phim, diễn viên đóng vai Thanh - người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm lo toan cho cả nhà nhưng không may gặp thất bại dẫn đến tâm lý tự ti, dễ tổn thương. Thành Được tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với vai diễn ngay từ những trang kịch bản đầu tiên nên nhận lời ngay.

Theo Thành Được, mỗi người đàn ông thường mang cái tôi rất lớn. Khi đối mặt với khó khăn hay thất bại, họ thường chọn cách thu mình lại, giấu đi nỗi đau vì sợ bị xem là yếu đuối. Tuy nhiên, đó lại chính là lúc họ cần tình yêu thương và sự thấu hiểu nhất.

Diễn viên từng trải qua biến cố thất bại khi kinh doanh.

Thành Được ngoài đời cũng từng gặp những khó khăn tương tự. Khi công việc kinh doanh gặp biến cố khiến anh phải chịu tổn thất lớn, dẫn đến hụt hẫng và suy sụp tinh thần.

Nam diễn viên luôn dằn vặt tự hỏi: "Có phải mình sai ở đâu hay không?" cùng sự bế tắc kéo dài suốt nhiều năm khiến anh nản lòng. May mắn bà xã luôn kề cận, vực anh dậy khỏi những ngày tháng đen tối.

“Vợ chính là điểm tựa vững chắc nhất giúp tôi vực dậy tinh thần và vượt qua những giai đoạn chông chênh, suy sụp. Tôi mừng vì sau những giông bão ngoài kia vẫn còn người bạn đời kề vai sát cánh”, anh kể với VietNamNet.

Diễn viên Thành Được và bà xã Vân Anh.

Vợ của Thành Được tên Vân Anh, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ưa nhìn, làm trong lĩnh vực truyền thông. Cả hai gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Họ quan niệm giữ tổ ấm bền chặt nhờ suy nghĩ bình đẳng, luôn hướng về nhau. Cả 2 vợ chồng không có sự phân chia, so bì. Nam diễn viên thường rửa bát, chăm con còn vợ vẫn có thể thay bóng đèn, sửa ống nước. Bí quyết của họ trong hôn nhân là cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, miễn hai người phải hiểu được nhau.

Cặp đôi có 2 người con, bé trai lớn học lớp 12, con gái học lớp 9. Bé nhỏ có năng khiếu nghệ thuật và cũng hay tham gia cùng cha trong một số sản phẩm. Anh luôn coi sự ấm áp của các con là động lực lớn để cân bằng lại cuộc sống và nhận ra những giá trị chân thật của bản thân.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của vợ chồng diễn viên Thành Được.

Gắn bó bên nhau hơn 20 năm cùng bà xã và chứng kiến các con dần trưởng thành, Thành Được nói hiện tại điềm tĩnh, chín chắn và cẩn trọng hơn nhiều trước mỗi quyết định.

Anh chiêm nghiệm sự tự tin thực sự của người đàn ông không đến từ việc họ chưa từng thất bại mà đến từ khả năng nhìn nhận lại bản thân bằng sự trân trọng và tình yêu thương.

Trước những tin đồn cho rằng rẽ hướng làm kinh doanh và tạm dừng diễn xuất, diễn viên Thành Được khẳng định nghệ thuật là cái "nghiệp" ngấm sâu vào máu thịt nên không dễ gì từ bỏ.

“Tôi luôn sẵn sàng trở lại với phim ảnh bất cứ lúc nào, miễn sao có thể chủ động sắp xếp được thời gian và nhận một kịch bản thực sự chạm đến cảm xúc, mang lại nhiều giá trị ý nghĩa cho khán giả”, anh bày tỏ.

Trailer "Phim ngắn cuối tuần" có Thành Được đóng chính

Thành Được sinh năm 1981, khởi nghiệp là người mẫu nhưng được khán giả biết đến qua các phim truyền hình, nổi bật như Dốc tình, Ghen, Đam mê… Vẻ ngoài phong độ, điển trai cùng hình tượng vai diễn tổng tài giúp anh được mệnh danh là “Nam thần màn ảnh Việt”. Sau này, anh mở công ty và từng sản xuất 1 số dự án phim.

Ảnh, clip: NVCC