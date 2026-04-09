Tối 8/4, LyLy chính thức phát hành MV Mưa rào và đại dương, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô trong năm 2026, đặc biệt sau thành công của vai diễn “Chị Bờ Vai” Hải Linh từ phim điện ảnh Thỏ ơi!.

Sau dấu ấn với vai nữ chính đầu tay trên màn ảnh rộng, LyLy nhanh chóng trở lại với âm nhạc bằng một sản phẩm mang đậm màu sắc điện ảnh. Mưa rào và đại dương không chỉ là một bản pop ballad giàu cảm xúc mà còn cho thấy cách LyLy tiếp tục mở rộng không gian kể chuyện, khi hình ảnh và giai điệu song hành để dẫn dắt cảm xúc người nghe.

Nếu ở điện ảnh, cô thử sức với những lớp tâm lý phức tạp thì trong âm nhạc, sự trưởng thành được thể hiện rõ qua cách viết lời giàu tính tự sự và cách đặt để giai điệu có chiều sâu. Không còn dừng lại ở những câu chuyện tình yêu đơn tuyến, những mối tình “trong trẻo”, “gà bông”..., LyLy dần đi vào những vấn đề nội tâm.

Trong MV Mưa rào và đại dương, câu chuyện được thể hiện thông qua hình ảnh ẩn dụ của một bàn cờ vua, xoay quanh mối quan hệ giữa Hậu (LyLy) và Vua (Vĩnh Đam). Sản phẩm đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của LyLy với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Phần âm nhạc của MV một lần nữa khẳng định dấu ấn sáng tác riêng của LyLy - một singer-songwriter theo đuổi dòng Pop Ballad giàu cảm xúc, chú trọng chiều sâu nội tâm. Xuyên suốt bài hát, LyLy khai thác mạnh mẽ cảm giác “ngộ nhận” - khi một tình yêu tưởng chừng lấp lánh, đáng ngưỡng mộ hóa ra chỉ là ảo ảnh mong manh. Hình ảnh “mưa rào” và “đại dương” gợi ra sự đối lập rõ rệt giữa những giá trị thoáng qua và điều vĩnh cửu.

Với Mưa rào và đại dương, LyLy không chỉ kể một câu chuyện tình yêu đổ vỡ mà còn đặt ra vấn đề về giá trị bản thân trong các mối quan hệ hiện đại. Đây tiếp tục là một bước đi cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tác của LyLy. Ngay sau MV này, LyLy sẽ dự định công bố các sản phẩm âm nhạc quan trọng tiếp theo xuyên suốt tới cuối năm 2026.

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trở lại

Tối 8/4, tại TPHCM, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh đã có buổi giới thiệu EP Lạc gồm 5 ca khúc ballad mang màu sắc trưởng thành, mở đầu bằng bản tình ca chữa lành Em cũng được tự do.

Dù sở hữu hàng loạt danh hiệu á quân tại các cuộc thi lớn như Ngôi sao phương nam hay Be a star, Top 2 của Người hát Tình ca, cái tên Nguyễn Kiều Oanh vẫn chưa thực sự bứt phá ra công chúng đại chúng. Sau Giọng hát Việt 2018, cô quyết định dừng lại để nhìn nhận lại con đường của mình.

Hai năm vắng bóng không phải để nghỉ ngơi, Nguyễn Kiều Oanh âm thầm học thêm đàn, trau dồi thanh nhạc và dành nhiều thời gian nghiên cứu các ca sĩ có hit để hiểu tại sao họ thành công. Cô lặng lẽ theo dõi các game show để quan sát và nuôi ước mơ được đứng trở lại trên những sân khấu lớn. Cô khẳng định ballad là dòng nhạc giúp cô tiệm cận gần nhất với trái tim khán giả và cô sẽ kiên trì theo đuổi con đường này.

Trong đêm showcase, màn song ca giữa Nguyễn Kiều Oanh và Quang Hà qua bản mashup E là không thể - Thiệp hồng sai tên và Ai rồi cũng khác nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

Nữ ca sĩ tự nhận mình thường quá nghiêm túc trên sân khấu trong khi thực tế lại là người vui vẻ, hóm hỉnh. Thời gian tới, Nguyễn Kiều Oanh xây dựng hình ảnh thể hiện cá tính thật trên mạng xã hội, giúp khán giả đại chúng hiểu rõ hơn về con người cô đằng sau giọng hát. Mục tiêu lớn nhất sau EP này là tổ chức một show diễn với quy mô từ 1.000-2.000 khán giả.

