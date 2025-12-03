Lohan (Dương Thành Đạt) là cái tên gây chú ý ở Anh trai say hi với ngoại hình "nam thần" cùng những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Xuất ngũ sau 7 năm, gia đình phản đối, "trắng túi" vẫn không từ bỏ

Sau 7 năm rèn luyện tại Học viện Cảnh sát Nhân dân rồi xuất ngũ theo đuổi nhóm nhạc FOR7 và lọt Top 15 Vietnam Idol 2023, hành trình theo đuổi đam mê của Lohan vấp phải sự phản đối lớn từ gia đình.

Lohan khi còn là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, cao 1,78m.

Stylist Kye Nguyễn, người đồng hành cùng Lohan từ những ngày khó khăn nhất chia sẻ với VietNamNet về giai đoạn kinh tế của trưởng nhóm FOR7 đi xuống trầm trọng.

"Lohan lúc ấy 'trắng túi'. Bạn không dám đi đâu, làm gì hay ăn những gì hơi tốn tiền. Một ly cà phê cũng xa xỉ", Kye Nguyễn nhớ lại.

Nhưng ngay cả trong lúc khó khăn nhất, Lohan vẫn ra sản phẩm MV Luật hấp dẫn chỉ tốn 3 triệu đồng. Anh tự dựng MV và sử dụng AI.

Lohan từng lo mình bắt đầu muộn hơn nhiều người khác. Nhưng mỗi lần thấy kỹ năng tiến thêm một chút, anh lại có thêm niềm tin đang đi đúng hướng. Với Lohan, chỉ cần không dừng lại mọi thất bại đều trở thành bàn đạp để trưởng thành. Giấu đi những ngày mệt mỏi với gia đình, những trải nghiệm khó khăn khiến anh biết trân trọng từng cơ hội có được.

Tiết mục "Bounce" - Lohan, Negav, Sơn.K, Jaysonlei, Hải Nam:

Khoảnh khắc "đứng đúng chỗ" trên sân khấu "Anh trai say hi"

Sau những gian khó, Anh trai say hi như một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Lohan và nhìn rõ bản thân giữa áp lực thật sự. Anh học cách giữ bình tĩnh trong những ngày phải sản xuất nhạc gấp, học kỹ năng mới, làm việc cùng nhiều cá tính và vẫn phải tôn trọng mục tiêu chung.

Khoảnh khắc khiến anh thấy mình "đứng đúng chỗ" là ở 2 tiết mục Make up và Bounce, khi nguồn năng lượng của bài hát giúp anh có thể cười để kết nối với khán giả.

Lohan trưởng thành qua "Anh trai say hi".

Trong chương trình, Cody là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Lohan. Anh xúc động vì Cody là người đầu tiên chủ động nói chuyện khi Lohan còn ngại ngùng và không dám mở lòng, rồi động viên và cổ vũ Lohan mỗi khi gặp vấn đề mà ít ai nhận ra.

Đáng chú ý, Lohan hoàn thành ý tưởng cho Crazy ở live stage 2 của Anh trai say hi chỉ trong 20 phút trên xe và còn làm cả file thuyết trình chỉn chu hay tự tay vẽ phác thảo MV cá nhân từ nhân vật đến bố cục cảnh quay. Lohan kể từ bé anh đã mê vẽ và thích sáng tạo, lớn lên tự mày mò phần mềm thiết kế, làm nhiều dự án cùng bạn bè.

Lohan mê vẽ và thích sáng tạo:

"Visual nam thần" nhưng vẫn độc thân vì âm nhạc

Giữa danh tiếng, tiền bạc và hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc luôn là điều Lohan ưu tiên. Với anh, hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy người thân khỏe mạnh và được sống với công việc mà trái tim thật sự chọn.

Còn tiền bạc, sau những năm tháng tự bươn chải, Lohan nhìn cuộc sống thực tế hơn nhưng quan điểm vẫn vậy. Với anh, tiền là thành quả của nỗ lực, chứ không phải thứ để đặt lên bàn cân với hạnh phúc mà anh muốn hướng đến. Khi sống đúng với đam mê và cố gắng hết lòng, mọi giá trị khác sẽ tự tìm đến vào thời điểm thích hợp.

Khi VietNamNet hỏi về chuyện tình cảm, Lohan chia sẻ: "Hiện tại, trái tim của tôi thuộc về âm nhạc và khán giả". Trong tình cảm, anh thường lặng lẽ quan sát hơn là chủ động. Nếu cô gái đó thật sự muốn kết nối, anh sẽ cảm nhận được. Lohan cho biết anh dễ rung động với sự chân thành.

Anh mong nhất ở nửa kia là sự thấu hiểu, là điểm tựa để Lohan đứng dậy mỗi khi mệt mỏi và đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật dài phía trước.

Ngoài ánh đèn sân khấu, Lohan lấy lại năng lượng khi được nói chuyện với gia đình, khi viết ra ý tưởng mới, khi nâng cấp kỹ năng hoặc khi nghe Phật pháp. Anh sáng tạo nhưng luôn giữ sự kỷ luật. Với Lohan, tôn trọng khán giả là điều quan trọng nhất. Sự tự do trong nghệ thuật phải song hành với sự chỉn chu.

