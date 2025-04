Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh nhân P.N.Q.K (25 tuổi) ngộ độc methanol đã tử vong chiều 1/4. Đây là ca ngộ độc nặng nhất trong chùm ca bệnh 6 người đàn ông phải cấp cứu trên đường đi du lịch về. Bệnh nhân này biến chứng toan chuyển hóa, tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa gây tụt não, trụy hô hấp tuần hoàn.

Bác sĩ Hùng cho biết, kết quả đo điện não, chụp MRI của bệnh nhân ghi nhận tổn thương não nặng nề, biểu hiện chết não, và liên chuyên khoa hội chẩn xác định không có khả năng cứu chữa.

Các bác sĩ đang chăm sóc người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trước đó, tối 29/3, trong chuyến du lịch tại Ninh Thuận, P.N.Q.K. cùng 5 người đàn ông uống hơn 6 chai rượu ngâm trái cây, mỗi chai 500ml. Đến sáng 30/3, họ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nhưng nghĩ do say rượu nên cùng đoàn di chuyển về Tiền Giang. Trên đường đi, do triệu chứng nặng hơn nên họ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc ở Long An.

Tại Long An, nam bệnh nhân đã có biểu hiện nặng nề nhất, mê sâu, tụt huyết áp, phải thở máy, lọc máu liên tục, kết hợp dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Hùng cho biết, trong chùm ca bệnh này có một trường hợp khác 51 tuổi cũng thở máy nhưng tiến triển tốt, tỉnh táo hoàn toàn sau khi lọc máu. Bốn người còn lại vào viện vẫn tỉnh, được lọc máu nhanh tại khoa cấp cứu để đào thải chất độc, hồi phục tốt.

Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol ở 6 bệnh nhân này cao vượt ngưỡng đo nên xét nghiệm cho kết quả >100 mg/dL, tất cả ở mức ngộ độc cực kỳ nặng. Bình thường, chỉ số này dưới 20 đã được xác định là ngộ độc methanol, còn khi 50 trở lên là ngộ độc methanol mức độ nặng, cần phối hợp thêm lọc máu.