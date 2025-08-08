Theo thông tin ban đầu, hơn 4h ngày 8/8, tại cầu Nhật Tân (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, thời điểm trên, người dân phát hiện mô tô phân khối lớn nằm ở làn giữa cầu Nhật Tân (hướng từ nội thành ra ngoại thành), bên cạnh là thi thể nam giới. Chưa rõ phương tiện va chạm với mô tô này.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Đ.T.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSGT cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin của phóng viên, nạn nhân là người quốc tịch nước ngoài. Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp lòng đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kể trên.