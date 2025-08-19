Nam thanh niên T.T.P (19 tuổi, trú tại Tây Ninh) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị dao đâm thủng từ vùng hông bên trái khiến nạn nhân mất máu nhiều, đau dữ dội vùng bụng và lưng vào chiều 29/7. Theo nạn nhân, do mâu thuẫn nhỏ nên bị bạn dùng dao đâm từ sau lưng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ cấp cứu đã nhanh chóng cầm máu và hồi sức cho huyết động học ổn định rồi tiến hành chụp MSCT chẩn đoán. Kết quả ghi nhận có một vết thương vùng hông lưng kéo dài 15cm, đâm xuyên thấu bụng, có hơi tự do ổ bụng.

Trước nguy cơ sốc mất máu và viêm phúc mạc, đe doạ tính mạng, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu để nhanh chóng giải quyết tình trạng mất máu và xử trí các thương tổn đi kèm.

Nam thanh niên được đưa vào cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa Thạch Ngọc Diễm Thanh - Khoa Ngoại Tiêu hóa Gan Mật tuỵ (người cấp cứu cho bệnh nhân) cho biết, vị trí vết thương tương đối nhạy cảm vì nằm gần những cơ quan như: thận, niệu quản, đại tràng, tụy, lách và một số mạch máu lớn trong ổ bụng.

Ngay khi báo động nội viện, các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã được huy động để cùng nhau thám sát vết thương tại phòng mổ. Người bệnh được phẫu thuật và khâu cầm máu vết thương vùng hông lưng.

Sau đó, ê-kíp mở bụng thám sát ổ bụng và các vùng lân cận thì phát hiện có vết thủng mặt trước và mặt sau hang vị dạ dày, vết thủng khoảng 2cm. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lỗ thủng dạ dày, làm sạch ổ bụng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Sau 1 giờ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật tuỵ để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hậu phẫu ngày thứ 7, bệnh nhân có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau hơn 10 ngày, bệnh nhân đã bình phục.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo người dân khi gặp chấn thương nghiêm trọng do vật sắc nhọn đâm vào vùng lưng, vùng bụng cần được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt. Việc chậm trễ có thể dẫn đến tử vong do sốc mất máu, sốc nhiễm trùng và một số biến chứng nặng nề.

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Khát nước suốt 1 tuần, người đàn ông cấp cứu với mức đường huyết nguy cấp Khoảng một tuần trước nhập viện, ông N. thấy người mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện triệu chứng khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều đến khi nhập viện, tình trạng đã nguy hiểm.