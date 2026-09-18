Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip người dân phát hiện chiếc xe Honda biển số Nam Định (cũ) của nam sinh viên nằm ở miệng cống thoát nước nhưng không thấy người. Từ thông tin này, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Nam sinh trên được xác định là tân sinh viên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất, nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu trên phố Viên ở Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B của Trường ĐH Mỏ - Địa chất, mọi người phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước. Xung quanh là tuyến đường ngập nước, không có người qua lại.

Vị trí người dân phát hiện chiếc xe Honda biển số Nam Định (cũ) của nam sinh viên nằm ở miệng cống thoát nước nhưng không thấy người. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với VietNamNet sáng 18/9, một nguồn tin từ Trường ĐH Mỏ - Địa chất cho hay, sự việc được xác định diễn ra vào sáng qua 17/9 khi thời tiết mưa to, đường ngập. Nam sinh là em N.Đ.S, quê Ninh Bình, là tân sinh viên vừa nhập học ngành Kỹ thuật Cơ khí.

“Sự việc xảy ra với em S là việc rất buồn và nhà trường cũng không hề mong muốn đón nhận. Bởi mỗi sinh viên là như một tài sản, niềm tự hào của trường”, vị này nói.

Vị này cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nam sinh. “Việc ưu tiên quan trọng nhất lúc này là phải tìm được nam sinh. Nhà trường cũng đã tiếp cận, có những chia sẻ, động viên về mặt tinh thần và vật chất với gia đình”, vị này nói.

Theo vị này, ngày hôm qua, em S không có lịch học trên trường và cũng không có việc phải đến trường.

“Sáng qua 17/9, từ hơn 8h, nhà trường cũng đã ra thông báo chuyển hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến trên tất cả các kênh thông tin của trường, trước thời điểm xảy ra sự việc với em S. Qua lời kể của các bạn ở cùng chỗ trọ, vào khoảng hơn 9h sáng qua, mẹ em S vẫn còn liên lạc được với em. Khoảng 9h40, người dân phát hiện ra xe của em ở khu vực thoát nước”, vị này chia sẻ.

Khu vực miệng cống tìm thấy chiếc xe của nam sinh nghi bị mất tích. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo vị này, với các tân sinh viên, nhà trường bố trí việc học ở các khu giảng đường tốt nhất (khu A và khu A1) có đường nhựa vào thông thoáng, không phải đi qua khu đường ngập đó và không có lộ trình mà em S đi qua, vào sáng 17/9.

“Em S thuê nhà ở khu vực Phú Diễn có thể chọn đường tắt để đi công việc gì đó. Trường chỉ có khu A, khu A1 và khu B; nhưng đường vào khu B rất phẳng và an toàn. Đường từ các khu giảng đường thông sang nhau cũng rất an toàn. Khu vực xảy ra sự việc với em S không phải trục đường chính đi từ khu A sang khu B, mà ở vị trí sát vỉa hè, khuất nẻo”, vị này nói.

Vị này cho hay, hiện tại nhà trường đang đồng hành cùng với gia đình và cơ quan chức năng trong quá trình tìm kiếm tân sinh viên.